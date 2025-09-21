Punto Final: reportajes y resumen del programa de este domingo 21 de septiembre

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 21 de septiembre de 2025.

GUERRA EN COMAS

El pasado jueves, una mujer fue asesinada frente a sus 4 hijos en Comas. Dos de ellos, de apenas 6 y 7 años, resultaron heridos por las balas disparadas sin control. Los otros dos menores de 11 y 12 años, junto con la mascota de la familia, salieron ilesos del ataque. La víctima fue identificada como Xiomara Mirella Flores Bazán, una madre de familia que, según su esposo se dedicaba a la repostería. Sin embargo, Rodrigo Cruz descubrió que la camioneta Audi que conducía la víctima perteneció anteriormente a Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, un delincuente condenado a 15 años por múltiples homicidios.

La Policía sospecha que el crimen fue ordenado por Luis Vargas Marín alías “Loco Joe”, quien estaría intentando tomar el control de las obras y cupos en Lima norte, tras la caída de “el Monstruo” y “El Jorobado”.

AFP: MARCHAS Y CONTRAMARCHAS

Con la más baja aprobación de la historia republicana, el Gobierno y el Congreso han comprometido el dinero de todos los peruanos a cambio de ganar algo de respaldo popular. Ayer, oficializaron una contrarreforma del Sistema Privado de Pensiones, que había entrado en vigencia recién el 6 de septiembre.

La reforma original establecía aportes obligatorios para trabajadores independientes, elevaba la edad para jubilación anticipada, prohibía el retiro del 95.5% del fondo para menores de 40 años y fijaba una pensión mínima de 600 soles, siempre que se cumplieran ciertos requisitos. Sin embargo, tras la presión social, sobre todo de los jóvenes, el Ejecutivo apoyó un octavo retiro de los fondos y el Congreso modificó varios puntos clave de la norma.

Carlos Hidalgo conversó con los involucrados y expertos y descubrió que este nuevo retiro dejará un forado financiero que, en el futuro, será asumido por el Estado (por todos nosotros) para garantizar el pago de una pensión mínima a quienes ya no cuenten con fondos suficientes en sus cuentas individuales.

MACHU PICCHU. UNA MARAVILLA EN RIESGO

La disputa por la concesión de los buses encargados de transportar a más de 5 mil turistas diarios provocó un nuevo caos en Cusco y captó la atención del mundo. Jorge Dett y Jimmy Baigorria vivieron en carne propia el viacrucis que enfrentan cientos de visitantes, obligados a caminar durante horas, muchas veces en plena oscuridad, para llegar a Aguas Calientes o Machu Picchu Pueblo y así conocer la ciudadela inca.

A este colapso se suman las ya conocidas largas colas en la Oficina Regional de Turismo, donde los visitantes pugnan por obtener una de las mil entradas disponibles diariamente para ingresar a Machu Picchu. La situación ha encendido las alarmas, al punto de poner en riesgo el título de una de las siete maravillas del mundo moderno, clave para la imagen y la economía del Perú.

La Organización New 7 Wonder ha advertido sobre la urgente necesidad de crear una Autoridad Autónoma que asuma la gestión integral del sitio con el fin de evitar escenas como las que se han vivido esta semana, pero no todas las autoridades están de acuerdo.

PERCY TENORIO, UN ABOGADO CON SUERTE

Percy Alberto Tenorio Gamonal, coronel en retiro y ex patrocinado del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, parece ser también un abogado con suerte. Hace algunos meses, este programa reveló que Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República, acudió a la oficina que Tenorio alquila en un edificio ubicado en Corpac, San Isidro. Semanas después, informamos que tanto esa oficina como su domicilio fueron allanados por la fiscalía, en el marco de una investigación que busca determinar si fue favorecido por la Defensoría de la Policía para obtener contratos como abogado defensor de policías investigados.

El último viernes, la fiscalía volvió a realizar diligencias como parte de una ampliación del caso en su contra. Esta vez, por un presunto uso indebido del apoyo policial para ejecutar un desalojo en un terreno en Cieneguilla. La Unidad de Investigación accedió a videos que lo ubican en el lugar de los hechos.

NUEVO JUICIO PARA EL ESCUADRÓN DE LA MUERTE

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la condena de 35 años de prisión impuesta al comandante PNP Raúl Prado Ravines, acusado de liderar el denominado “Escuadrón de la Muerte”, una presunta organización criminal dentro de la Policía que, según la tesis fiscal, ejecutó extrajudicialmente a al menos 33 personas entre 2012 y 2015, en operativos simulados para obtener ascensos.

La anulación se fundamenta en graves deficiencias procesales. Dice que el fallo anulado se basó en pruebas indiciarias sin una adecuada motivación lógica ni peritajes obligatorios. Aunque la condena fue anulada, Raúl Prado Ravines permanece en prisión preventiva. Roberto Ramírez encontró en el archivo de oro de Latina a un abogado que se presentaba como defensor de Ravines y hoy ocupa el cargo de ministro de Justicia.

LOS REGALOS DE DINA

Tras el escándalo de los relojes Rolex, el Despacho Presidencial realizó algunos cambios a la norma que regula la recepción de regalos y donaciones. Sin embargo, en lugar de endurecer las reglas, la nueva directiva flexibilizó los criterios, permitiendo aceptar obsequios sin límites de valor cuando se entregan por motivos personales, como cumpleaños o logros académicos.

Esta modificación ha generado críticas por expertos en transparencia, quienes señalan que la normativa actual podría permitir que los obsequios pasen a manos personales de la presidenta Dina Boluarte una vez que deje el cargo.

Frente a este escenario, Harold Moreno accedió al registro oficial de obsequios recibidos por el Despacho Presidencial. La lista incluye desde sets de cosméticos de marcas de lujo, perfumes, bisutería fina, vajillas y adornos cuyo valor en el mercado internacional supera los 10mil dólares hasta misteriosas cajas sin mayor descripción. Sin embargo, el registro omite varios regalos entregados por los waykis locales.