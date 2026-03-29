¿Qué candidatos ganaron y quiénes perdieron en la primera ronda del debate presidencial?

El último 23 de marzo se inició la primera jornada de debates organizada por el Jurado Nacional de Elecciones de cara a los comicios que se llevarán a cabo el 12 de abril. De 36 candidatos a la presidencia, 34 expusieron sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, además respondieron preguntas e interactuaron entre ellos.

La trágica muerte de Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores, en un accidente de tránsito impidió que la primera fecha del debate estuviera completa. Vladimir Cerrón tampoco participó debido a que cuenta con una orden de prisión preventiva y se encuentra prófugo de la justicia.

La primera jornada, realizada en tres días consecutivos, estuvo marcada por diferentes intercambios de palabras. Mientras algunos aprovechaba cada minuto para explicar sus propuestas, otros no dudaron en lanzar pullas a sus adversarios.

En los alrededores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, los partidarios de las diversas agrupaciones políticas se hicieron presente para apoyar a sus candidatos.

Este 30 de marzo empezará la segunda jornada de debates durante tres días y los aspirantes a Palacio de Gobierno volverán a estar frente a frente para hablar sobre temas de empleo, desarrollo y emprendimiento, educación, innovación y tecnología.

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