El Gobierno oficializó la designación de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de aceptar la renuncia de Segundo Cecilio Acho como titular del organismo.

Mediante la resolución suprema N° 006-2026-TR, publicada en el diario oficial El Peruano, Rosales Pereda asume la dirección de EsSalud, decisión refrendada con la firma del presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Óscar Fausto Fernández.

Esta designación se da luego de la renuncia formal de Segundo Cecilio Acho, quien asumió el puesto en marzo de 2025. Durante su gestión, surgieron una serie de cuestionamientos sobre el manejo de Essalud y la denuncia de pacientes y sus familiares por el desabastecimiento de medicamentos.

¿QUIÉN ES LUIS ROSALES PEREDA?

El nuevo presidente ejecutivo de EsSalud ha ocupado cargos como gerente de servicios prestacionales de nivel I y II de la Red Rebagliati, en la gerencia de la Red Prestacional Sabogal y la Red Asistencial de Lambayeque. De esta última institución fue separado en 2023 por críticas en el desabastecimiento de medicinas e insumos, y la escasez de recursos en hospitales como el de Naylamp.

Además, Pereda presenta denuncias fiscales: tiene procesos por estafa e incumplimiento de obligaciones alimentarias. Asimismo, presenta una denuncia policial por violencia contra la mujer.

