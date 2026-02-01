Temas
Política

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “Acá no recibimos dinero de fuentes curiosas”

Felipe Morales
El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le respondió a Keiko Fujimori, quien en la semana lo llamó “falso moralista”. “Que se mire en un espejo y que vea lo que ha hecho“, aseveró.

Entrevistado en ‘Sin Medias Tintas’, señaló que la gente que le ha hecho mucho daño al Perú “no se atreve” a meterse con Renovación Popular.

“Acá no recibimos dinero de la Confiep ni de Copeco ni de fuentes curiosas. Sé que no es delito, pero si vas a responder a grupos corruptos de derecha que le han hecho daño al país, si vas a recibir dinero de forma ilícita de empresas corruptas, hay una falta ética. Tengo mis principios y no los cambio”, remarcó.

