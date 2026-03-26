Rafael López Aliaga planteará cuestión de confianza si gana elecciones: “O nos ordenamos o cerramos el Congreso”

El candidato del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, hizo un alto a su campaña política en Chiclayo y conversó con Latina Noticias sobre las primeras medidas que tomaría si gana las elecciones este 12 de abril, entre ellas, establecer la cuestión de confianza para realizar las reformas necesarias en las entidades del Estado.

“Una cuestión de confianza de entrada no más. La primera cosa que vamos a definir acá es: ‘o vamos a ordenarnos, o cerramos el Congreso así de simple’. Cuestión de confianza dos veces y se van a su casa, porque no voy a permitir la misma repartija de ministerios”, sostuvo el candidato antes de insistir con la reducción de las carteras ministeriales.

En otro momento, el aspirante a Palacio de Gobierno destacó la necesidad de incluir a madres de familia en la dirección de colegios y comedores. Además, consideró que su política de Estado será tener jueces y fiscales jóvenes.

Sobre la visita del Papa León XIV al Perú, Rafael López Aliaga señaló le gustaría extender la estadía del Sumo Pontífice en el país con el objetivo de que viaje a más regiones del Perú como lo hizo el Papa Juan Pablo II.

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