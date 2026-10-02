Renzo Reggiardo hace balance de su gestión en la MML: “Hemos culminado 36 obras en distintos puntos”

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó un balance de los avances de su gestión y destacó las obras ejecutadas en distintos puntos de la capital, además de las acciones desarrolladas en seguridad ciudadana, salud y programas sociales.

“Hemos culminado 36 obras en distintos puntos de la ciudad y 34 proyectos se han entregado a nuestros vecinos”, señaló Reggiardo. El alcalde agregó que, entre enero y setiembre, EMAPE impulsó 13 grandes intervenciones de infraestructura vial, con una inversión de S/ 993 millones y más de 36 kilómetros de vías intervenidas.

Entre los proyectos mencionados se encuentran el óvalo Faucett y el puente Próceres, que, según informó, alcanzó un 80 % de avance. También destacó la Vía Expresa Grau, que inició su marcha blanca. “Este 1 de octubre vamos a tener a disposición la Vía Expresa Grau para que pueda ser utilizada el día domingo, el día de las elecciones”, afirmó.

REGGIARDO DESTACA AVANCES EN SEGURIDAD

En materia de seguridad ciudadana, el alcalde resaltó la implementación del corredor seguro de Lima Norte, en Chuquitanta, con cerca de tres kilómetros de vías, más de 45 cámaras de videovigilancia e iluminación. Según Reggiardo, desde su implementación no se han registrado incidencias delictivas en el sector.

También se refirió al C5 de Las Malvinas, que presenta, según indicó, un avance cercano al 50 %. “Nos han ofrecido que máximo en dos meses estará al 100 %. Yo creo que va a ser antes”, sostuvo. De acuerdo con su explicación, el centro tendrá capacidad para monitorear 4.500 cámaras en una primera etapa y podría llegar hasta 10 mil posteriormente.

El alcalde también destacó el proyecto de semaforización inteligente, que contempla una inversión de US$ 150 millones del Banco Mundial. Reggiardo remarcó que se trata de un financiamiento no reembolsable. “No hay un reembolso de parte de la municipalidad”, afirmó.

Asimismo, señaló que durante su gestión se desarticularon 22 bandas criminales en coordinación con la Policía Nacional y resaltó la creación de la Guardia Metropolitana. “Nos enorgullece compartir esta información con la población”, manifestó al referirse al trabajo de este cuerpo de seguridad. También reiteró su propuesta de crear una Policía Municipal.

SALUD, ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS VECINOS

Reggiardo señaló que su gestión también ha impulsado acciones en el sector salud. Informó que se abrieron 14 nuevos establecimientos con más de 26 especialidades médicas y que los hospitales de la Solidaridad brindaron más de 7,5 millones de atenciones.

En cuanto a los programas sociales, indicó que las campañas descentralizadas llegaron a 44 mil personas y que se entregaron más de 560 toneladas de alimentos para las ollas comunes. Además, informó que se instalaron 3.976 hornos en comedores populares para promover emprendimientos entre las beneficiarias.

Finalmente, el alcalde señaló que se realizaron 940 mil atenciones integrales y destacó el programa de agua de emergencia, que, según sus cifras, benefició a unas 450 mil personas en la capital.

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