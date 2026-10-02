ERM2026: Ministerio Público desplegará más de 6.500 fiscales para prevenir la suplantación de identidad

Durante la jornada central de las Elecciones Regionales y Municipales, este domingo 4 de ocutbre, el Ministerio Público desplegará más de 6.500 fiscales en todo el país para prevenir delitos como la compra de votos, la suplantación de identidad, la perturbación del proceso electoral y la propaganda indebida. Asimismo, buscará atender denuncias ciudadanas que puedan presentarse durante el día.

Estas medias fueron coordinadas durante una reunión entre el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, y el presidente del Jurado Naional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Ambas instituciones, que son parte del Comité Interinstitucional de Prevención de Conflictos, evaluaron las cifras de incidencias, la cantidad de fiscales y personal del JNE, así como la logística que será distribuida en los centros de votación de todo el país.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas acciones forman parte de la campaña nacional ‘Elecciones Sin Delitos’, orientada a proteger el derecho al voto y la voluntad ciudadana. En ese sentido, tanto la Fiscalía como el JNE intentarán prevenir posibles conflictos y garantizar el desarrollo de los comicios dentro del marco legal. Los comicios convocarán a más de 26 millones de electores, quienes acudirán a 89.935 mesas de sufragio distribuidas en 1.892 distritos del país.

MÁS DE 57 MIL POLICÍAS SERÁN DESPLEGADOS

Por su parte, el Ministerio del Interior presentó el ‘Plan de Seguridad Ciudadana para las Elecciones Regionales y Municipales 2026’, que contempla el despliegue de 57.738 agentes de la PNP antes, durante y después de la jornada electoral.

El operativo contempla labores de inteligencia, prevención, resguardo, control del tránsito y mantenimiento del orden público. La Policía también tendrá a su cargo la protección de los locales de votación, centros de almacenamiento y vehículos utilizados para trasladar el material electoral.

El ministro del Interior, César Astudillo señaló que el despliegue se ejecutará en coordinación con las Fuerzas Armadas, los organismos electorales y otras autoridades. Asimismo, sostuvo que la institución deberá mantener sus operaciones contra la criminalidad mientras se desarrolla la jornada electoral.

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