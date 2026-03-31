Resumen del debate presidencial hoy: ¿qué dijeron los 11 candidatos?

Con la participación de 11 candidatos presidenciales, se desarrolló la segunda jornada de la fase final del ciclo de exposiciones del Jurado Nacional de Elecciones, centrada en educación, innovación, empleo y desarrollo. A lo largo del debate, cada aspirante presentó propuestas que evidenciaron distintas prioridades y enfoques frente a los principales desafíos del país.

Primer bloque

Tema: Educación, innovación y tecnología

En el primer bloque, dedicado a educación, innovación y tecnología, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) planteó reforzar la enseñanza del inglés y la educación cívica, además de construir 2,000 colegios, reactivar los desayunos escolares y ampliar Beca 18. Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) enfocó su propuesta en combatir la anemia infantil, priorizar becas y desarrollar educación técnica desde la secundaria, junto con cerrar la brecha digital. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) propuso ampliar Beca 18 a 50 mil cupos, otorgar créditos para estudios de posgrado y crear parques tecnológicos, así como centros para adultos mayores.

En la misma línea, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) planteó mejorar significativamente el salario docente, crear un Ministerio de Ciencia y declarar en emergencia el sistema educativo, además de apostar por la inclusión. Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) propuso equipamiento educativo masivo y alternativas como transporte acuático para facilitar el acceso a escuelas, mientras Francisco Diez-Canseco (Partido Político Perú Acción) centró su propuesta en combatir la anemia y crear una agencia de innovación. Paul Jaimes (Progresemos) planteó eliminar la ATU y las AFP, incorporar formación técnica obligatoria al terminar la secundaria y reforzar la salud mental en colegios.

Por su parte, Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) propuso impulsar el deporte, incluir el Runasimi en la enseñanza y promover un segundo idioma extranjero. Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero) planteó la creación de una agencia nacional de infraestructura educativa y el uso de inteligencia artificial para fortalecer la seguridad digital. Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) propuso una reforma profunda del sistema educativo con mayor inversión, educación práctica, gratuidad total y duplicación del sueldo docente. Finalmente, Mesías Guevara (Partido Morado) apostó por fortalecer la infraestructura, masificar el internet, impulsar la educación financiera y triplicar el presupuesto en ciencia y tecnología.

SEGUNDO BLOQUE

Pregunta ciudadana

El segundo bloque, basado en preguntas ciudadanas, mostró una variedad de propuestas que abarcaron desde reformas en salud, como lo mencionó el candidato Chiabra hasta medidas de seguridad y acceso a oportunidades, tal y como lo propuso Pérez Tello. Algunos candidatos plantearon fortalecer la atención médica primaria, mientras otros propusieron medidas más radicales como la aplicación de la pena de muerte o el impulso de créditos para jóvenes.

TERCER BLOQUE

Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento

En el tercer bloque, centrado en empleo, desarrollo y emprendimiento, Francisco Diez-Canseco (Partido Político Perú Acción) planteó reactivar la inversión minera y reducir impuestos al consumo, mientras Paul Jaimes (Progresemos) propuso convertir las fronteras en zonas libres de impuestos, facilitar créditos para emprendedores y otorgar títulos de propiedad. Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) anunció un shock de inversión, generación de un millón de empleos y reformas estructurales como la reorganización de la Sunat y cambios en el sistema de pensiones.

En este mismo bloque, Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) planteó cerrar la brecha salarial de género, otorgar bonos para guarderías y crear un Ministerio de Turismo y Cultura, mientras Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero) propuso un bono emprendedor. Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) habló de incentivos tributarios, Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) planteó sanciones como la muerte civil para delitos graves y devolución de seguros, y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) propuso medidas en salud como declarar en emergencia el sistema sanitario. Finalmente, Mesías Guevara (Partido Morado) planteó fortalecer la agricultura familiar y capacitar gratuitamente a emprendedores, mientras Keiko Fujimori (Fuerza Popular) propuso simplificar trámites y defender la autonomía del Banco Central.

CUARTO BLOQUE

En el cuarto bloque, los mensajes finales estuvieron marcados por llamados a reactivar la economía, fortalecer la educación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los candidatos coincidieron en la necesidad de impulsar reformas estructurales, aunque con diferencias claras en las estrategias para lograr crecimiento, empleo y bienestar social.

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