Debate presidencial 2026: ¿qué candidatos estarán HOY, 31 de marzo?
Este martes 31 de marzo continúa el debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026. Se trata de la quinta fecha organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima (LCC), donde un total de 12 candidatos tendrán la oportunidad de dar a conocer sus propuestas sobre educación, tecnología, innovación, empleo, desarrollo y emprendimiento.
De acuerdo a la programación de la JNE, los aspirantes al sillón presidencial iniciarán sus ponencias desde las 8:00 p.m. de este martes 31 marzo. Entre los citados figuran quienes encabezan recientes encuestas de voto, como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.
Cabe señalar que Vladimir Cerrón también fue incluido en el sorteo y figura en la lista de participantes para este martes 31 de marzo, sin embargo, sobre el candidato de Perú Libre pesa una orden de captura y se encuentra en la clandestinidad desde octubre de 2023.
¿QUÉ CANDIDATOS ESTARÁN EN EL DEBATE HOT, 31 DE MARZO?
- Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú)
- Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)
- Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
- Mario Vizcarra (Perú Primero)
- Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
- Mesías Guevara (Partido Morado)
- Paul Jaimes (Progresemos)
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
- Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
- Vladimir Cerrón (Perú Libre)
¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS BLOQUES?
En la primera tanda de debates se tocaron temas como la lucha contra la corrupción, y esta vez el foco está en empleo, educación e innovación.
A continuación, los grupos de candidatos y el orden en el que les tocará tener la palabra, según el sorteo previamente realizado por el JNE.
Bloque I: Empleo, desarrollo y emprendimiento
- Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga
- Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez Canseco
- Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra
- Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara
Bloque II: La pregunta ciudadana
- Keiko Fujimori
- Roberto Chiabra
- Marisol Pérez Tello
- Francisco Diez Canseco
- Mesías Guevara
- Charlie Carrasco
- Herbet Caller
- Mario Vizcarra
- Roberto Sánchez
- RafaeL López Aliaga
- Paul Jaimes
- Vladimir Cerrón
Bloque III: Educación, innovación y tecnología
- Francisco Diez Canseco, Vladimir Cerrón y Paul Jaimes
- Charlie Carrasco, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra
- Marisol Pérez Tello, Herbert Caller y Rafael López Aliaga
- Mesías Guevara, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
Bloque IV: Mensaje final
- Paul Jaimes
- Keiko Fujimori
- Charlie Carrasco
- Marisol Pérez Tello
- Francisco Diez Canseco
- Mario Vizcarra
- Rafael López Aliaga
- Herbert Caller
- Roberto Sánchez
- Mesías Guevara
- Vladimir Cerrón
- Roberto Chiabra