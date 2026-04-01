Resumen del debate presidencial hoy: ¿qué dijeron los 11 candidatos?

Con la participación de 11 candidatos presidenciales, se desarrolló el tercer y último día de la segunda fase del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, centrado en educación y empleo, dos de los ejes más importantes de esta contienda electoral: Empleo, desarrollo y emprendimiento, así como, Educación, innovación y tecnología.

Primer bloque

Tema: Educación, innovación y tecnología

En el bloque 1, sobre educación, innovación y tecnología, Armando Massé (Partido Democrático Federal) propuso llevar internet a todo el país y garantizar útiles, uniformes y alimentación gratuita, además de impulsar la salud visual. Por su parte, José Williams (Avanza País) planteó fortalecer el rol del docente, mejorar la educación rural y reforzar la autoridad digital, junto con beneficios para soldados. César Acuña (Alianza Para el Progreso) apostó por la digitalización educativa con certificación docente, entrega de equipos tecnológicos y más vacantes universitarias, mientras que Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática) propuso becas por impuestos, actualización curricular y mayor inversión en tecnología e innovación.

En esta misma línea, Rosario Fernández (Un Camino Diferente) planteó modernizar el sistema educativo, impulsar la innovación, otorgar bachillerato automático y fortalecer la educación inclusiva, mientras que Rafael Belaúnde (Libertad Popular) propuso ampliar Beca 18 y vincular la educación con la industrialización del cobre. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) propuso el aumento de sueldos para los maestros del país. Alfonso López Chau (Ahora Nación) destacó la necesidad de convertir universidades en centros científicos y expandir su presencia a nivel nacional, mientras que José Luna (Podemos Perú) planteó triplicar Beca 18, duplicar vacantes universitarias y crear colegios politécnicos. En tanto, Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) enfocó su propuesta en la industrialización minera como eje educativo-productivo.

SEGUNDO BLOQUE

Pregunta ciudadana

En el bloque 2, de preguntas ciudadanas, las propuestas se centraron en temas de salud, infraestructura y servicios básicos. Los candidatos coincidieron en mejorar la atención médica, cerrar brechas de agua, luz e internet, impulsar proyectos de transporte como trenes y fortalecer organismos de control. También se plantearon medidas como bonos para médicos en zonas alejadas, creación de una supercontraloría y acceso a vivienda mediante bancos de lotes.

TERCER BLOQUE

Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento

En el bloque 3, sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) propuso la industrialización del país y apoyo directo a emprendedores mediante bonos y digitalización del Estado. José Williams (Avanza País) planteó formalizar a más de un millón de trabajadores, facilitar créditos a Mypes y promover distritos industriales, además de impulsar la industrialización de recursos como el cobre y el litio. Armando Massé (Partido Democrático Federal) apostó por formación técnica desde la secundaria, créditos blandos y promoción de la gastronomía peruana a nivel global.

En este bloque también destacaron Alfonso López Chau (Ahora Nación) con propuestas de inversión en agua y agricultura, así como culminación de grandes proyectos, mientras que César Acuña (Alianza Para el Progreso) planteó eliminar trabas burocráticas, impulsar el agro y la minería formal, además de proyectos de vivienda y transporte. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) propuso incentivos tributarios para promover el empleo juvenil, mientras que Rosario Fernández (Un Camino Diferente) apostó por la descentralización del Estado y la industrialización. Finalmente, José Luna (Podemos Perú) propuso incentivos para contratación juvenil y capital semilla, y Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática) planteó la creación del RUC30 para emprendedores.

CUARTO BLOQUE

En el bloque 4, de mensajes finales, los candidatos reforzaron sus principales propuestas y buscaron conectar con el electorado destacando la urgencia de reactivar la economía, mejorar la educación y combatir la delincuencia apelando a cambios estructurales en el Estado.

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