Resumen del debate presidencial hoy: ¿qué dijeron los 12 candidatos? Miércoles 25 de marzo

La tercera y última jornada de la primera fase del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reunió a 12 candidatos, quienes expusieron sus principales propuestas en seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad y combate a la corrupción. A continuación, el detalle por bloques.

Primer bloque

Tema: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

En el bloque 1, centrado en seguridad ciudadana, predominaron las propuestas de mano dura. Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) planteó una nueva Constitución y la creación de un comando especial contra el crimen, mientras que Paul Jaimes (Progresemos) insistió en la pena de muerte y operativos intensivos en zonas dominadas por delincuentes. Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) propuso bloquear cuentas de criminales, desplegar a las Fuerzas Armadas y someter a referéndum la pena capital.

También destacaron las propuestas de Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), quien planteó cadena perpetua para autoridades vinculadas al crimen, aumentar policías y construir más penales, y Roberto Chiabra (Unidad Nacional), que propuso el control del orden interno por parte del Comando Conjunto y el bloqueo de comunicaciones en cárceles. Mario Vizcarra (Perú Primero), por su parte, sugirió un régimen de excepción y la creación de cárceles en la selva, mientras que Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) planteó derogar leyes consideradas “procrimen”.

En este mismo bloque, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) propuso reforzar el control de fronteras y recuperar el orden en los penales, mientras que Mesías Guevara (Partido Morado) apostó por el uso de inteligencia artificial y comandos especializados. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) planteó que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno y el servicio militar obligatorio, Rafael Belaúnde (Libertad Popular) propuso una masiva implementación de cámaras de vigilancia y nuevos penales, y Rosario Fernández (Un Camino Diferente) insistió en militares en las calles y una reforma total de la Policía.

SEGUNDO BLOQUE

Pregunta ciudadana

En el bloque 2, correspondiente a la pregunta ciudadana, los candidatos abordaron temas diversos como salud, economía, descentralización, entre otros. Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) propuso aumentar el presupuesto en salud y construir hospitales, mientras que Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) planteó fortalecer el sistema público sin privatización. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) dejó abierta la posibilidad de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, Rosario Fernández (Un Camino Diferente) propuso culminar hospitales inconclusos y Mario Vizcarra (Perú Primero) apostó por ampliar la red de postas médicas. Rafael Belaúnde (Libertad Popular) planteó promover la inversión privada, Roberto Chiabra (Unidad Nacional) reforzar la soberanía marítima y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) dar mayor valor agregado a las exportaciones. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) insistió en la descentralización, Mesías Guevara (Partido Morado) en la prevención de desastres, Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) en reducir el gasto estatal y Paul Jaimes (Progresemos) en impulsar megaproyectos como la explotación de litio.

TERCER BLOQUE

Tema: Integridad pública y lucha contra la corrupción.

En el bloque 3, sobre lucha contra la corrupción, las propuestas se enfocaron en transparencia, sanciones y modernización del Estado. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) planteó un “shock de transparencia” con monitoreo en línea, mientras que Mario Vizcarra (Perú Primero) propuso que los corruptos devuelvan el doble de lo robado. Mesías Guevara (Partido Morado) planteó un registro nacional de corruptos, auditorías digitales y muerte civil.

En este bloque también destacaron Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien propuso digitalizar el Estado; Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), que planteó sancionar a empresas que abandonen obras; y Roberto Chiabra, que propuso usar inteligencia artificial y dar incentivos a denunciantes. Paul Jaimes (Unidad Nacional) planteó cadena perpetua para corruptos, Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) cambios en contrataciones públicas, Rafael Belaúnde (Libertad Popular) fortalecer la institucionalidad, Rosario Fernández (Un Camino Diferente) reformar el sistema de justicia, Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) sanciones más severas y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) el seguimiento digital del gasto público.

CUARTO BLOQUE

El último bloque, dedicado a la corrupción y a los mensajes finales, estuvo marcado por propuestas orientadas a cambios estructurales. Varios candidatos apostaron por modernizar el Estado con herramientas digitales y reforzar los mecanismos de control y transparencia, mientras que otros plantearon endurecer las sanciones contra funcionarios corruptos, incluyendo inhabilitación de por vida, muerte civil y hasta trabajos forzados.

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