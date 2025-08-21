Retiran propuesta de aumento de sueldos para próximo Parlamento bicameral

En el Congreso de la República quedó eliminado del predictamen de bicameralidad toda referencia al sueldo de senadores y diputados que se elegirán en 2026. Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, quien precisó que el tema será definido por el próximo Parlamento.

La decisión se tomó tras la polémica generada tras hacerse público que el predictamen fijaba remuneraciones de hasta S/ 42.000. Alegría explicó que la disposición salarial solo formaba parte de un borrador preliminar y que nunca fue un acuerdo final. “No estamos retrocediendo, estamos perfeccionando un reglamento”, aseguró.

El congresista agregó que, tras el rechazo de su bancada y de otras fuerzas políticas, se decidió eliminar el tema de sueldos para evitar controversias.

¿QUÉ PLANTEA AHORA EL PREDICTAMEN DE BICAMERALIDAD?

El documento busca establecer las reglas para la instalación del Congreso bicameral en 2026. Según Alegría, los futuros senadores y diputados serán los encargados de definir sus remuneraciones y otros aspectos administrativos. El actual Parlamento ya aprobó presupuesto para personal y oficinas, lo que facilitará la transición al nuevo sistema.

La Comisión de Constitución continuará con el debate del predictamen sin incluir disposiciones que generen polémica. “El próximo Congreso será el que discuta y defina estos temas”, reiteró Alegría.

