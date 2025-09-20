Retiran resguardo policial a Delia Espinoza tras suspensión de la JNJ

El Ministerio del Interior dispuso la suspensión del resguardo policial de la fiscal suprema Delia Espinoza, a pesar que la magistrada había solicitado mantener el servicio de protección por razones de seguridad.

Espinoza solicitó, el último viernes 19, que se mantuvieran vigentes las medidas de seguridad debido a la labor que, durante años, ha venido realizando en el Ministerio Público.

“En tal sentido, debo precisar que en el desarrollo de mis funciones como Fiscal de la Nación he tenido a mi cargo investigaciones sobre presuntas organizaciones criminales de alta complejidad, por lo cual, a fin de resguardar mi vida e integridad personal, le solicito que se mantenga el equipo de seguridad que tengo asignado para mi resguardo individual y de mi domicilio”, señaló en un oficio dirigido a Carlos Malaver.

El resguardo policial que tenía como ex alta autoridad pública permanecía en su domicilio, así como en sus desplazamientos. Sin embargo, de esta manera, se le retirará el 100 % de la seguridad.

Cabe resaltar que Delia Espinoza también fue suspendida del cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema por un plazo de 6 meses. Esta medida fue oficializada mediante el oficio N.° 771-2025 de la PNP, en cumplimiento de la Resolución N.° 143-2025-PLENO-JNJ de la Junta Nacional de Justicia.

La suspensión se dio en el marco del proceso que se sigue en su contra tras no acatar la orden de la JNJ que disponía la reposición de Patricia Benavides Vargas en el cargo.

De acuerdo con la resolución, Espinoza Valenzuela habría continuado ejerciendo funciones, así como habría obstaculizado la decisión de reponer a Benavides.

Ahora, Delia Espinoza quedará sin resguardo policial mientras continúen las investigaciones en su contra. Por su parte, su defensa anunció que recurrirá al Poder Judicial para anular dicha sanción, ya que se habría incurrido en la vulneración del debido proceso y su legítima elección.

