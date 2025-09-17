Comisión de Economía del Congreso aprueba octavo retiro de AFP

En primera votación, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el octavo retiro de fondos de pensiones de las AFP. Ahora, pasará a debate y segunda votación en el Pleno.

Este miércoles 17 de septiembre, se debatió la aprobación del nuevo retiro de fondos de las AFP. La medida permitirá a los afiliados acceder a un monto de hasta 4 UIT, equivalente a S/21,400, con el objetivo de brindar liquidez económica a las familias en un contexto de desaceleración y alto costo de vida.

OCTAVO RETIRO DE LAS AFP

La ley tiene por objetivo autorizar de manera extraordinaria y facultativa a todos los afiliados de las AFP, sin ninguna excepción, el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización hasta 4 UIT.

Los afiliados deben presentar su solicitud de manera física o virtual de los noventa días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

Se abonará un monto de hasta una UIT cada 30 días calendarios, realizándose el primer desembolso a los 30 días calendarios presentada la solicitud.

Si el afiliado desiste de continuar retirando los fondos de su cuenta individual, puede solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos días 10 antes del siguiente desembolso.

¿PODRÁS SOLICITAR HASTA EL 95.5% DE TU FONDO?

Cabe mencionar que el afiliado, al momento de la jubilación, puede elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro o solicitar a la AFP la entrega de hasta el 95.5% del total del fondo disponible en su CIC de aportes obligatorios. El que ejerza esta opción no tiene derecho a ningún beneficio de garantía estatal.

Mientras que el 4.5% restante del fondo utilizado para el acceso a los regímenes de jubilación debe ser retenido y transferido por la AFP directamente a Essalud en un periodo máximo de 30 días a la entrega, para garantizar el acceso a las mismas prestaciones y beneficios del asegurado regular.

¿QUIÉNES PARTICIPARON EN EL DEBATE?

En la sesión también participaron representantes clave del sector. El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, expuso sobre la propuesta para el octavo retiro de fondos de la AFP, las medidas del Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruana, el límite del 95.5% para los afiliados menores de 40 años y la obligación de aporte de los trabajadores independientes.

Por otro lado, el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Javier Espinosa, y la presidenta de la Asociación de AFP, Ana Cecilia Jara, también participaron en el debate para explicar los impactos financieros y previsionales que tendrá este nuevo retiro de fondos.

MONTO QUE SE DESEMBOLSARÍA

El pasado 15 de septiembre se presentó el nuevo proyecto de ley para el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), con el cual ya suman 20 proyectos de ley que buscan la medida.

Primer proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 6 de febrero de 2025, por Américo Gonza de Perú Libre.

Segundo proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 17 de febrero de 2025, por Darwin Espinoza de Podemos Perú.

Tercer proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 26 de febrero de 2025, por Segundo Quiroz del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

Cuarto proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 6 de marzo de 2025, por Guido Bellido de Podemos Perú.

Quinto proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 11 de marzo de 2025, por Paul Silvio Gutiérrez Ticona del Bloque Magisterial Concertación Nacional.

Sexto proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 12 de marzo de 2025, por Luis Roberto Kamiche Morante de Alianza para el Progreso.

Séptimo proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 12 de marzo de 2025, por Waldemar José Cerrón Rojas de Perú Libre.

Octavo proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 25 de marzo de 2025, presentado por Flavio Cruz Mamani de Perú Libre.

Noveno proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 26 de marzo de 2025, presentado por Jorge Samuel Coayla Juárez de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo.

Décimo proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 2 de abril de 2025, presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista.

Undécimo proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 2 de abril de 2025, por Segundo Toribio Montalvo Cubas de Perú Libre.

Duodécimo proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 9 de abril de 2025, presentado por Jose Bernardo Pazo Nunura de Somos Perú.

Decimotercer proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 14 de mayo de 2025 por Yorel Kira Alcarraz Agüero de Podemos Perú.

Decimocuato proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 14 de mayo por Elías Marcial Varas Meléndez de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo.

Decimoquinto proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 15 de mayo de 2025, presentado por Wilson Rusbel Quispe Mamani de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo.

Decimosexto proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 21 de mayo de 2025, por Edgard Cornelio Reymundo Mercado del Bloque Democrático Popular.

Decimoséptimo proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 27 de mayo de 2025, por José Luna Gálvez de Podemos Perú.

Decimooctavo proyecto d e hasta 5 UIT: presentado el 30 de mayo de 2025, por Margot Palacios Huamán (No agrupada).

Decimonoveno proyecto de hasta 4 UIT: presentado el 4 de junio de 2025, por Katy Ugarte Mamani del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

Vigésimo proyecto de hasta 4 UIT y deroga reforma de pensiones: presentado el 15 de septiembre de 2025, por Jorge Alfonso Marticorena Mendoza de Alianza Para el Progreso.