Revelan los nexos y el interés del estratega argentino Fernando Cerimedo en la campaña presidencial del Perú

Un informe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias expuso los vínculos del consultor político argentino Fernando Cerimedo con el proceso electoral presidencial en el Perú. El testimonio de su expareja, Nadia Beller Delgadillo, junto con chats y audios, detalla las coordinaciones del estratega durante las elecciones y el conteo de votos.

¿Quién es Fernando Cerimedo y por qué fue detenido?

Fernando Cerimedo, de 45 años, es un especialista en marketing político reconocido por su participación en campañas electorales de América Latina, principalmente la que terminó con el triunfo de Javier Milei en Argentina. En agosto pasado, fue arrestado en Bolivia en el marco de una investigación penal por presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque con armas de fuego.

Durante los allanamientos a sus propiedades en La Paz, la Fiscalía boliviana incautó equipos electrónicos destinados al funcionamiento de una “granja de bots”. Según expertos en seguridad digital, estas redes de usuarios falsos se emplean para amplificar narrativas, realizar campañas de desprestigio contra opositores e influir en el debate público político.

Intervención en el proceso electoral peruano

De acuerdo con el testimonio de Nadia Beller, Fernando Cerimedo realizó un seguimiento detallado del proceso electoral en el Perú, manteniendo reuniones por Zoom y coordinando grupos de mensajería para definir líneas comunicacionales durante la campaña y la etapa de escrutinio, algo que intentó desmentir en su momento la presidenta Keiko Fujimori.

Monitoreo del conteo: Chats entregados por Nadia Beller a la Unidad de Investigación de Latina Noticias muestran al asesor analizando en tiempo real el avance de los resultados oficiales de la ONPE durante la segunda vuelta electoral .

Viaje a Lima: Registros de Migraciones confirman que Fernando Cerimedo ingresó al Perú entre el 27 y 28 de julio . Según su expareja, el objetivo era asistir a la toma de mando presidencial , evento para el cual esperaba una invitación formal que finalmente no se concretó.

Encuentro en Miami: Meses antes, en febrero, Cerimedo coincidió con Keiko Fujimori en un evento celebrado en Miami, donde ambos sostuvieron al menos una conversación.

Coordinaciones locales y el chat ‘Defensores del Perú’

La indagación de la Unidad de Investigación de Latina Noticias revela que el operador argentino coordinaba con contactos de nuestro país. Entre ellos se identificó a Wilson ‘Cucho’ Gómez-Barrios, empresario del rubro de seguridad, quien confirmó la participación de Fernando Cerimedo en un grupo de WhatsApp denominado ‘Defensores del Perú’.

Consultado sobre estos vínculos, el diputado de Fuerza Popular, Diethell Columbus, señaló desconocer la participación del estratega argentino y afirmó que dicha iniciativa ciudadana no estaba bajo la gestión del partido Fuerza Popular.

Asimismo, conversaciones fechadas en febrero de 2026 muestran mensajes donde el asesor se refería a las citaciones judiciales del entonces presidente José Balcázar con la frase “lo vamos a tumbar”, lo que sugiere un interés persistente en la coyuntura política nacional. Actualmente, Fernando Cerimedo permanece bajo custodia judicial en Bolivia mientras avanzan las investigaciones en su contra.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ