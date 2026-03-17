Rodolfo Acuña: Mira el perfil del nuevo Ministro de Economía y Finanzas

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Rodolfo Acuña Namihas como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien forma parte del Gabinete ministerial liderado por Luis Arroyo Sánchez.

Rodolfo Acuña es un economista con más de 39 años de experiencia profesional en el sector público, estudios concluidos de Maestría en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia – España y Maestría en MBA por la Universidad Particular San Ignacio de Loyola.

Cuenta con amplio conocimiento en gestión pública, principalmente en materia de planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y cooperación internacional.

Rodolfo Acuña se desempeñaba como Viceministro de Hacienda y ha sido responsable de conducir el proceso presupuestario del sector público a nivel nacional como Director General de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF durante el periodo 2011 al 2017, impulsando el modelo de gestión presupuestal orientado a resultados, obteniendo el primer puesto en el III Premio “Gestión para Resultados del Desarrollo – 2017” organizado por el BID.

También fue Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en entidades públicas como Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Agricultura y Riego; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como, Secretario General en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa; también como Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa.

Asimismo, se ha desempeñado como catedrático de prestigiosas casas de estudios como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad César Vallejo y Universidad del Pacífico.

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