Política

Se producen movilizaciones en los exteriores de la Embajada de Ecuador | VIDEO

Con carteles en mano, cientos de personas llegaron a los exteriores de la Embajada de Ecuador con el objetivo de impedir que, ante una eventual vacancia o renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ella pueda acudir a esta sede consular con el objetivo de pedir asilo político.

Cabe apuntar que fuentes de Latina Noticias confirmaron que la presidenta Dina Boluarte ofrecerá un Mensaje a la Nación esta noche. Esto mientras que el Pleno del Congreso votó mayoritariamente a favor de admitir las cuatro mociones de vacancia en su contra y la citaron para hoy a las 11:30 p.m.

Esto se dio luego de que, en cada caso, las votaciones alcanzaron los 104 votos a favor, lo que habilitó la posibilidad de que la vacancia de la Mandataria se vote hoy mismo, ya no en tres días.

