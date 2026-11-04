Senado oficializa reglamento para elegir magistrados del TC: evaluación sobre 100 puntos y más

El Congreso oficializó las reglas para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución. Mediante la Resolución del Senado 003-2026-2027-S, publicada este miércoles 4 de noviembre en El Peruano, se aprobó el reglamento especial que establece cómo se evaluará y seleccionará a los postulantes. La resolución lleva las firmas del presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, y del primer vicepresidente, Alejandro Muñante.

El proceso consta de dos fases. La primera, de selección, está a cargo de la Comisión de Procedimientos Especiales, que conduce el concurso público de méritos desde la convocatoria hasta la elaboración del cuadro de méritos. La segunda, de elección, corresponde exclusivamente al pleno del Senado, que vota entre los candidatos declarados aptos.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Los aspirantes deberán ser peruanos de nacimiento, ciudadanos en ejercicio y mayores de 45 años. Además, deberán acreditar alguno de estos perfiles:

Haberse desempeñado como magistrado o fiscal supremo.

Contar con un mínimo de diez años en juzgados o fiscalías superiores.

Tener 15 años de ejercicio continuo en la abogacía o en la docencia universitaria en ciencias jurídicas.

Tampoco podrán tener investigaciones preparatorias ni sentencias por delitos dolosos. Quedan inhabilitados quienes sean deudores de alimentos, hayan sido sancionados por el Parlamento o hayan sido personeros de regímenes de facto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación tiene un máximo de 100 puntos:

Calificación curricular (hasta 70 puntos): formación académica (30), trayectoria laboral (30) y producción en investigación jurídica (10). Se requiere un mínimo de 50 puntos para continuar.

formación académica (30), trayectoria laboral (30) y producción en investigación jurídica (10). Se requiere un mínimo de 50 puntos para continuar. Entrevista personal (hasta 30 puntos): es pública y evalúa la idoneidad moral del candidato.

Solo quienes alcancen 60 puntos o más como calificación final serán declarados candidatos aptos.

TACHAS Y FISCALIZACIÓN

El reglamento permite que cualquier persona presente tachas fundamentadas contra los postulantes, sin pagar tasas administrativas ni contar con abogado. La Contraloría General de la República fiscalizará previamente el patrimonio, las rentas y los posibles conflictos de interés de cada candidato antes de las entrevistas.

DEL CONCURSO AL PLENO DEL SENADO

Al concluir las evaluaciones y resolver los cuestionamientos, el presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales remitirá al presidente del Senado la nómina definitiva de candidatos aptos, junto con el cuadro de méritos y el informe final. Con ese expediente, el pleno del Senado elegirá a los nuevos magistrados.

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