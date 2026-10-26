Senado analizará propuesta de Reglamento Especial para la elección de los magistrados del TC

El Pleno del Senado de la República evaluará este miércoles 28 de octubre el dictamen que propone el Reglamento Especial de Elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La decisión se adoptó por unanimidad en la Junta de Portavoces del Senado, la cual sesionó este lunes bajo la conducción de su presidente, Miguel Ángel Torres.

Para abordar esta iniciativa, la Junta de Portavoces acordó previamente declarar de urgencia el dictamen emitido por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. La propuesta se encuentra recaída en el Proyecto de Resolución Legislativa del Senado, cuyo objetivo central es normar de manera específica la selección de los futuros integrantes del órgano constitucional.

Respecto a la dinámica de la sesión plenaria, el debate tendrá una duración fijada de 30 minutos, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre los distintos grupos parlamentarios y sin opción a interrupciones. Por su parte, el presidente de la comisión informante dispondrá de un lapso de 10 minutos para realizar la sustentación del dictamen.

¿QUÉ DICE EL DICTAMEN APROBADO EN CONSTITUCIÓN?

El dictamen fue aprobado en la Comisión de Constitución con 9 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones, bajo la presidencia del senador Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular). La propuesta establece reglas para la selección de candidatos aptos y la posterior elección por parte del Senado, garantizando criterios de transparencia, imparcialidad, integridad y mérito.

Entre los cambios principales destaca el nuevo sistema de calificación, el cual asigna hasta 70 puntos a los méritos curriculares y 30 puntos a la entrevista personal. Dicha modificación, planteada por el senador Roger Astucuri Laura (Partido Cívico Obras), reemplazó la fórmula inicial de 60 y 40 puntos y determina que aquellos postulantes que no alcancen 50 puntos en la evaluación curricular serán descalificados.

Asimismo, la normativa contempla que la presentación de información falsa acarreará la exclusión inmediata del aspirante en cualquier etapa del proceso e incorpora la exigencia de una declaración jurada de no afiliación vigente a organizaciones políticas.

Finalmente, antes de la votación, el senador Mesía detalló los aportes incorporados para dar coherencia al texto. Entre ellos se precisó que todos los grados académicos deben figurar inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu, además de disponer que las candidaturas podrán presentarse tanto de manera presencial como virtual.

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