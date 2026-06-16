“Si quieren protestar, háganlo fuera del Centro o habrá consecuencias”: alcalde de Lima, Renzo Reggiardo

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ante las manifestaciones anunciadas para los siguientes días de junio, declaró para los manifestantes que: “Si quieren protestar, háganlo fuera del Centro, si quieren protestar, aténganse a las consecuencias”, subrayando que actualmente viene trabajando con equipo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Estos comentarios se dan luego de que el partido del candidato presidencial y congresista Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, convoque dos manifestaciones en junio, plataforma con la cual denuncian presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial.

En este contexto, el vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, anunció que la organización política de izquierda presentará una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional para tratar de dejar sin efecto la Resolución Jefatural N. ° 90-2026-JN/ONPE, lo cual ocasionaría la anulación de votos en el extranjero.

“Se está pidiendo que la proclamación sea con los votos a nivel nacional, porque los cuestionamientos están en el extranjero (…). La resolución es nula, ilegal”, afirma el vocero Ayala.

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