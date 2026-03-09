Siderperú expresó su rechazo ante irregularidades en construcción de planta china en Chilca

La empresa Siderperú expresó su rechazo ante la construcción de una nueva planta siderúrgica de capitales chinos en Chilca (Cañete). Las obras avanzan sin contar con las licencias de edificación ni el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) obligatorio.

Según un informe periodístico difundido por Punto Final, la empresa Acero Lima Shenglong S.A.C. está levantando un complejo industrial de 14 hectáreas en el sector San Bartolito. El proyecto proyecta una producción anual de 700 mil toneladas de acero, pero presenta graves omisiones legales:

Falta de EIA: El Ministerio de la Producción y el Senace confirmaron que no existe un estudio ambiental aprobado, requisito indispensable para iniciar cualquier obra industrial.

Sin licencias: La construcción carece de habilitación urbana y permisos de edificación municipal.

Avance irregular: Pese a las inspecciones de la OEFA en diciembre de 2025, imágenes de enero de 2026 confirman que la infraestructura sigue avanzando de forma acelerada.

COMPETENCIA DESLEAL Y RIESGO PARA LA INDUSTRIA NACIONAL

Siderperú, como productor local, advirtió que estas prácticas distorsionan la competencia en el mercado peruano. La empresa enfatizó que el crecimiento económico depende de condiciones de equidad y respeto al marco legal.

“Cumplir la ley no es opcional. No debería ser una desventaja frente a quienes no lo hacen, sino la base para un desarrollo responsable”, señaló la compañía en un comunicado.

Este conflicto se suma a las investigaciones de Indecopi sobre presunto dumping en las importaciones de acero chino. La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) ya ha advertido que las asimetrías en el cumplimiento de normas por parte de empresas del país asiático generan distorsiones que afectan la sostenibilidad de la industria formal y el empleo local.

Por todo lo señalado, Siderperú instó a las autoridades competentes a fiscalizar el cumplimiento de las normas vigentes. La sostenibilidad del sector siderúrgico en el Perú depende de un trato homogéneo para todos los actores, garantizando que las inversiones extranjeras respeten los estándares ambientales y administrativos exigidos a las empresas nacionales.

