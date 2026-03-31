Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por presunto nombramiento ilegal de Rómulo Mucho

El ahora fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, archivó la denuncia fiscal contra Dina Boluarte por el presunto delito de nombramiento ilegal del cargo a favor de Rómulo Mucho, exministro de Energía y Minas, debido a que presuntamente no hubo medios probatorios suficientes para la imputación. Con esta decisión, también el ex primer ministro, Luis Alberto Otárola, ya no es investigado por el caso.

Según señala la denuncia de la Fiscalía, Rómulo Mucho, quien era gerente general de Pevoex Contratistas S. A. C. y poseía el 63% de las acciones de dicha empresa enfocada en el sector minero, se habría reunido semanas atrás con Boluarte para una entrevista antes de su toma de mando como ministro de Energía y Minas.

Esta vinculación habría mostrado un conflicto de interés, por lo que se iniciaron diligencias ante un posible delito. Sin embargo, la denuncia presentada en marzo de 2025, encontró su final el 20 de enero de 2026, fecha en que se firmó la Disposición Fiscal N.° 04.

Los argumentos del archivamiento

Según los argumentos de la decisión firmada por Tomás Gálvez, la denuncia señala que Rómulo Mucho se reunió con Dina Boluarte entre el 1 al 12 de febrero de 2024, pero que, al corroborar las visitas con Dina Boluarte, no se halló dato sobre ello. Pero sí que se reunieron el 13 de febrero, es decir, un día después de la cronología límite del presunto delito.

En esa línea, también se argumentó a favor de la falta de conocimiento de Dina Boluarte sobre el anterior puesto gerencial y concentración de activos de Rómulo Mucho. Según la decisión fiscal, “no se ha podido advertir la existencia de algún registro administrativo y/o documental que acredite la recepción del currículum vitae de Rómulo Mucho”.

Con ello, según Gálvez, no habría conciencia por parte de Boluarte de que habría conflicto de intereses con la designación del exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, pese a su influencia en el sector minero.

“Es así que, al no haberse acreditado con medios probatorios objetivos el hecho materia de imputación, y persistiendo la ausencia de corroboración del dicho testimonial de Rómulo Mucho Mamani, corresponde disponer el archivo del extremo de la presente investigación”, se lee en la disposición de Gálvez.

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, indicó que quien verificó y supervisó la Declaración Jurada de Mucho fue el Consejo de Ministros y no Dina Boluarte, y que incluso se hizo después de designarlo como ministro de Energía y Minas.

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