Tomás Aladino Gálvez es elegido fiscal de la Nación: ¿hasta cuándo se quedará en el cargo?

La Junta de Fiscales Supremos eligió a Tomás Aladino Gálvez como Fiscal de la Nación. Esta decisión se adoptó luego de tres votos a favor y dos en contra.

El proceso para la elección del nuevo Fiscal de la Nación se realizó en el marco de la normativa de la ley. Aladino Gálvez asumirá el cargo durante el periodo 2026 -2029, con posibilidad de extenderlo dos años más. Este designación se da luego de que se destituyera a Delia Espinoza y en un contexto de cambios continuos entre las principales autoridades del organismo.

Recordemos que Tomás Aladino Gálvez ya venía ejerciendo como fiscal supremo interino del Ministerio Público desde septiembre del 2025; también se ha desempeñado como fiscal supremo titular desde diciembre de 2015, fiscal adjunto supremo titular desde 2003 y como vocal superior titular por aproximadamente un año (2002 – 2003).

El nuevo titular estudió Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos y tiene una maestría en Administración y Gestión Pública, así como un doctorado en Políticas Públicas, ambos por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Sumado a ello, en la Pontificia Universidad Católica del Perú estudió una maestría en Derecho Civil, y en su alma máter, un doctorado en Derecho y Ciencia Política.

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