Tras denuncia de Punto Final: Balcázar pedirá presupuesto para financiar Beca Bicentenario

El presidente transitorio del Perú, José María Balcazar, anunció que presentará un proyecto ley al Congreso donde solicitará un crédito suplementario para financiar los programas del Pronabec, como la Beca Bicentenario, que Punto Final denunció la anulación de la próxima convocatoria que afectaría a los mejores profesionales del país.

Según indicó Balcázar, la medida responde a una urgencia por los estudiantes que tienen el riesgo de quedarse sin garantías para avanzar en sus carreras. En ese sentido, informó que el Congreso no aprobó la partida presupuestal inicial necesaria para cubrir los fondos educativos correspondientes.

Pedido de presupuesto viene con “reajustes” en becas

Balcázar explicó que este proyecto ley contempla la propuesta de realizar ajustes en las condiciones y compromisos que los estudiantes firmarán con el Estado. Detalló que existe una preocupación por, presuntamente, estadísticas que señalan la diserción de los estudiantes a trabajar fuera del Perú, por lo que ha sugerido un reajuste donde los estudiantes en el extranjero firmen un compromiso obligatorio para volver al país a compartir conocimientos por un plazo de tiempo.

“El estudiante que va a Harvard, por ejemplo, tiene que firmar un compromiso: que vuelva al Perú y que esos conocimientos los comparta y así todos quedamos bien (…). No es lo mismo un estudiante que va a Bolivia con uno que va a Harvard”, comentó el mandtario.

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