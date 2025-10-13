Trayectoria política de Renzo Reggiardo, quien ocupará la Alcaldía de Lima tras la renuncia de López Aliaga

Ante la anunciada renuncia de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima —la cual será oficializada este lunes 13— para postularse a la Presidencia de la República en las próximas Elecciones Generales, el nombre de Renzo Reggiardo cobra relevancia porque será el encargado de asumir las riendas del sillón municipal para complementar el periodo 2023-2026. En su calidad de teniente alcalde, deberá asumir el cargo que deja vacante el líder de Renovación Popular.

Renzo Reggiardo no es alguien nuevo en política. Por el contrario, es alguien que en el pasado intentó ganar la Alcaldía de Lima sin éxito. Su mayor experiencia como funcionario público radica de sus 10 años como congresista de la República. Un político vinculado al fujimorismo y al movimiento liderado por el fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

De acuerdo a información del portal Infogob, Reggiardo participó por primera vez en un proceso electoral en el 2006 por el partido Alianza para el Futuro. Una coalición de fuerzas de bases fujimoristas. Llegó por invitación de Martha Chávez. Su padre Óscar Andrés Reggiardo fue un político cercano al Gobierno de Alberto Fujimori. Además, fue parlamentario durante la década de 1990 y 2000.

Para el 2011, fue reelegido como congresista, pero por la Alianza Solidaridad Nacional. Buscó, por esos años, distancia del fujimorismo. En la prensa se recogen algunas declaraciones suyas de esos años en contra del partido liderado por Keiko Fujimori. El periodo parlamentario no lo completó en la bancada de Castañeda Lossio, ya que pasó a las filas de Concertación Parlamentaria junto a los disidentes de otras bancadas.

BUSCÓ LA ALCALDÍA DE LIMA

Luego de 10 años como parlamentario, Renzo Reggiardo buscó la Alcaldía de Lima —durante las Elecciones Regionales y Municipales del 2018— por el partido Perú Patria Segura, fundado por su padre, pero no tuvo éxito. Quedó en tercer lugar con sólo un 8.8% del total de votos de los limeños.

Tras esa mala experiencia electoral, intentó volver al Congreso de la República en el 2020 con la misma agrupación. Esta solo obtuvo un 3.2% de votos, lo que no le permitió tener representación parlamentaria, pese a haber obtenido un total de 78.114 votos preferenciales.

Para el 2022, recurrió a Renovación Popular. Ingresó como teniente alcalde de Rafael López Aliaga, lo que le permitió cumplir un rol de regidor provincial durante estos años. Tras la oficialización de la renuncia de su líder, será él el encargado de conducir el sillón municipal para complementar el periodo hasta diciembre del 2026. Un cargo que venía persiguiendo desde el 2018.

