Balcázar solo habría intervenido una vez durante las 18 sesiones de Consejo de Ministros

Si bien José María Balcázar muestra, desde que asumió la presidencia de la República, un perfil bajo, este patrón se rompió con la crisis que generó tras retrasar la compra de los aviones caza F 16 a Estados Unidos, poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con el gigante del norte y afectando la estrategia de defensa del país. Este gesto le costó la renuncia de su canciller y su ministro de Defensa, quienes pocos días después fueron reemplazados.

Este perfil bajo del mandatario de transición se refleja en el bajo perfil público que muestra, casi no viaja al interior del país para actividades propias de su función, salvo a Chiclayo, donde vive su familia. Su agenda suele ser desconocida, aprovechando que la atención se encuentra concentrada en el proceso electoral en marcha.

Frente a ello, la Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 18 actas correspondientes a las sesiones de Consejo de Ministros realizadas durante el periodo en el que Balcázar ocupa la presidencia de la República para ver cuál es su participación en las decisiones más relevantes del Ejecutivo.

BALCÁZAR Y LOS CONSEJOS DE MINISTROS

De acuerdo a lo observado por Punto Final, las actas reflejan la poca participación de Balcázar en los temas que se abordan en los Consejos de Ministros. De las 18 reuniones, 9 tuvieron carácter presencial y otras 9 virtuales.

A pesar de que preside las sesiones, su participación es casi nula. Según los documentos, Balcázar solo interviene en una sola reunión. La del 6 de marzo, en plena crisis de abastecimiento de gas natural para hacer una invocación a sus ministros.

“El Sr.José María Balcázar expresó su preocupación respecto a lo informado y solicitó a los señores ministros a que, una vez culminada la sesión del Consejo de Ministros, participen en el comité de crisis instaurado para establecer medidas inmediatas dirigidas a garantizar el abastecimiento de gas a la población”, se lee en el acta del 6 de marzo.

Tras esta breve intervención, no existen más registros de intervenciones de José María Balcázar durante las 18 sesiones. A pesar de que los temas tratados eran claves para el país como la emergencia climática, inseguridad ciudadana, aprobación de créditos suplementarios, el voto de confianza y la crisis de PetroPerú.

Finalmente, quienes durante las 18 sesiones quienes conducen y tienen la voz de liderazgo en el Gobierno son los primeros ministros. En su momento Denisse Miralles y luego Luis Arroyo. Otro detalle es que la mayoría de las actas no llevan la firma del presidente, ni de sus ministros. Evidenciando que los protocolos en Palacio de Gobierno no se cumplen.

PALACIO RESPONDE A REPORTAJE

A través de un comunicado, la Presidencia de la República brindó su descargo. Señalaron que desde que Balcázar asumió la presidencia ha realizado varios viajes a regiones como Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno y Arequipa, donde “ha sostenido reuniones de trabajo y dispuesto acciones vinculadas a obras viales, atención de emergencias, respuesta frente a desastres naturales, entre otros temas prioritarios para la población”.

Respecto a la escasa intervención del presidente en las reuniones del Consejo de Ministros, el comunicado indica que las actas no permiten concluir que Balcázar no haya cumplido con su rol de conducción. Y, sobre las ausencia de firmas del presidente y de los ministros en las actas, indican que la firma de la secretaria del Consejo de Ministros certifica la realización de la sesión y adaptación de los acuerdos consignados.

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