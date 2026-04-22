Keiko Fujimori sobre moción de censura al presidente Balcázar: “Alimentaría la inestabilidad”

La candidata a la presidencia Keiko Fujimori se pronunció sobre la crisis en el Gobierno del presidente José María Balcázar por la compra de los aviones F-16, adquisición que estuvo a punto de no concretarse por la posición del Ejecutivo, lo que generó que desde el Congreso se impulse una moción de censura en contra del mandatario peruano.

Ante este nuevo escenario que remece la política en nuestro país, la lideresa de Fuerza Popular intentó poner paños fríos e hizo un llamado a las demás bancadas al considerar que este pedido impulsado por el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, afectaría a nuestro país.

“En estos momentos estaremos atentos, sobre todo porque creo que una moción de censura o de vacancia alimentaría más la inestabilidad en nuestro país y creo que todos los peruanos lo que necesitamos es orden y estabilidad”, señaló Fujimori Higuchi.

En otro momento, instó al jefe de Estado reflexionar sobre su actitud y sus declaraciones para futuras decisiones que se tomen en nuestro país. De esta manera descartó que Fuerza Popular vaya a apoyar una eventual moción de censura.

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