Vacancia contra Dina Boluarte: ¿cómo informa la prensa internacional?

Una noche agitada vive el Perú este jueves 9 de octubre de 2025 ante una eventual vacancia de la presidenta de la República Dina Boluarte. Desde el Congreso de la República se acordó citar a las 11:30 pm a la aún mandataria para debatir y votar las cuatro mociones de vacancia admitidas en contra de Boluarte. Al mismo tiempo, diversos grupos de manifestantes se encuentran en los exteriores de la Embajada de Ecuador exigiendo de que no se permita un asilo, de ser solicitado.

La actual crisis política en el país también es noticia en el exterior. En Latina Noticias les damos a conocer cómo medios internacionales informan el proceso de vacancia contra Boluarte Zegarra.

“El hecho que motivó los pedidos de vacancia contra Dina Boluarte”

Con este titular informa El Universo, medio de comunicación de Ecuador. Informan que el ataque contra la orquesta Agua Marina generó mayor tensión en un país ya sacudido por la ola de extorsiones y del crimen generalizado. “La crisis de inseguridad ha desencadenado continuas protestas contra el gobierno de la impopular Dina Boluarte”, se lee en su publicación.

“El Congreso de Perú reúne los votos para destituir a Dina Boluarte” El País da cuanta de que se han tipificado cuatro mociones de vacancia en contra de Boluarte por ‘incapacidad moral’. Califica a este proceso como ‘exprés’ debido a la rapidez de la admisión de las vacancias, así como de la citación de la jefa de Estado para esta misma noche. “La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra al borde de la destitución”, se lee en el informe del medio de España.

“Legisladores en el Congreso de Perú impulsan mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte”

Mientras que el también reconocido portal de la CNN señala que los partidos políticos han impulsado cuatro mociones de vacancia por la causal de “permanente incapacidad moral”. Explicando que el gobierno “no ha hecho lo suficiente contra la inseguridad en el país”. El medio para Latinoamérica además hace un recuento de cuántos congresistas han firmado en cada una de las mociones presentadas y ya admitidas.

