Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este domingo 7 de septiembre | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 7 de septiembre de 2025.

EL NUEVO FRONTÓN EN LA VIEJA ISLA

Ante la crisis penitenciaria, el Gobierno ha anunciado la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, ubicada frente a la costa de La Punta en el Callao.

Este nuevo recinto estará destinado exclusivamente a albergar a jefes y cabecillas de organizaciones criminales para que no continúen operando desde las cárceles del país.

La propuesta, inspirada en parte en el modelo carcelario impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, contempla levantar una prisión sobre un terreno históricamente polémico por la masacre de 1986.

El proyecto demanda una inversión aproximada de 174 millones de dólares, que sería financiada por capitales privados mediante la modalidad de obras por impuestos, según el Gobierno.

Para realizar este reportaje sobre los pro y contra de esta propuesta de cárcel de máxima seguridad, María Horna y Jimmy Baigorria recorrieron los 5400 metros cuadrados de la isla El Frontón.

LAS PORRISTAS DEL ALCALDE

En la Municipalidad de Comas, personal administrativo está siendo obligada a dejar sus funciones para convertirse en porristas del alcalde, según la denuncia recogida por la Unidad de Investigación de Latina Noticias.

Abogadas, ingenieras y comunicadoras sostienen que deben participar en coreografías y actividades partidarias, muchas veces bajo amenazas de despido.

Vestidas con trajes del partido Somos Perú, estas mujeres no solo animan eventos en horario laboral, también deben asistir a actividades políticas los fines de semana.

Las órdenes, aseguran, vienen directamente del alcalde Ulises Villegas y de su colaboradora más cercana, Yuriko Niño de Guzmán, quien estaría usando recursos públicos para impulsar su candidatura municipal.

Jorge Dett revelará en el reportaje chats, fotos, videos, audios y testimonios obtenidos por la UDI que fundamentan esta grave denuncia.

LA APELACIÓN DE SANTIVÁÑEZ

El 3 de septiembre, la fiscal Yina Arce Espinoza, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina, dispuso en un corto plazo (3 días) la incorporación como investigados a varios periodistas de este programa: la conductora Mónica Delta, el director Juan Subauste, el reportero Carlos Hidalgo, el camarógrafo Jorge Ramírez y el representante legal de la empresa, José Aguirre.

La medida responde a la apelación presentada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez, quien los denunció inicialmente por reglaje con fines extorsivos sin presentar prueba alguna. Carlos Hidalgo entrevistó al abogado del denunciante, quien justifica la apelación porque -según manifiesta- la Fiscalía no había investigado.

DIRINLEAKS: POLICÍA HACKEADA

El sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú ha sido hackeado por un grupo de activistas digitales que asegura haber accedido con solo una línea de código.

La filtración masiva ha dejado al descubierto información secreta: agentes encubiertos, equipos de vigilancia, operaciones en curso y hasta pistas sobre prófugos de la justicia como Vladimir Cerrón y Juan Silva. Todo, publicado en un canal abierto de Telegram, al alcance de cualquiera. Este hecho demuestra fragilidad del sistema de seguridad.

Harold Moreno accedió en exclusiva a los documentos filtrados y entrevistó al hacker, que se atribuye este hecho ilícito. En el reportaje revelará detalles de lo que ya se conoce como uno de los mayores ciberataques a la inteligencia peruana.

POLICÍAS “TOPOS” EN EL AEROPUERTO

Uno de los principales puntos usados por el narcotráfico para sacar droga del país es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En un reportaje especial, Harold Moreno revelará cómo una operación iniciada en junio del 2023 destapó una presunta red criminal que operaba dentro del mismo aeropuerto: involucrando burriers, contactos en el extranjero y policías activos que colaboran con los traficantes.

Según la acusación fiscal presentada recientemente, uno de los agentes del Grupo de Inteligencia Aeroportuaria filtró información de operativos a narcotraficantes, entre ellos un contacto conocido como “Pablo Escobar”.

Y no es el único caso. En el 2024, otro suboficial fue capturado por escoltar a una “mula” que llevaba droga ingerida. Además, un reciente informe fiscal advierte que ya son 17 los policías condenados por diversos delitos relacionados con el narcotráfico, en diversas modalidades.