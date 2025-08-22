Vizcarra al penal Ancón II: abogado interpondrá habeas corpus y acciones penales por abuso de autoridad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) envió un comunicado en donde informa que Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II, luego de permanecer por algunos días en el Penal de Barbadillo, donde se encuentran otros expresidentes privados de su libertad. Luego de conocida la noticia, su abogado informó que tomarán una serie de acciones legales.

En comunicación con Latina Noticias, Erwin Siccha señaló que presentarán un habeas corpus correctivo, que impugnarán las decisiones administrativas apenas sean notificadas y que interpondrán acciones penales por abuso de autoridad contra la persona que haya suscrito la resolución que dispone el traslado de Martín Vizcarra.

El abogado calificó de “incomprensible” la decisión tomada por el INPE y que carece de sustento técnico. Acusó que se vulnera el principio de igualdad, pues “frente a hechos similares, el tratamiento del Estado debe ser igual”.

Enfatizó que no se puede entender por qué Martín Vizcarra será sacado del penal Ancón II, cuando allí permanecen recluidos otros tres expresidentes: Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala.

“Se está discriminando a Martín Vizcarra, se están vulnerando sus derechos. Esta no es una decisión técnica, sino política. No pueden diferenciar donde es posible hacerlo”, remarcó el abogado Erwin Siccha.

