Vladimir Cerrón: Poder Judicial ratifica 24 meses de prisión preventiva en plena campaña presidencial

Sigue prófugo. El Poder Judicial reafirmó la orden de prisión preventiva por 24 meses contra el líder de Perú Libre y principal candidato presidencial que evade la justicia, Vladimir Cerrón, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal que se le siguen hasta la fecha.

Esta decisión llegó a través de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que encontró que aún existen pruebas suficientes que justifiquen la continuidad de la medida, por lo que declararon infundada la apelación presentada por la defensa de Vladimir Cerrón, donde solicitaban comparecencia por restricciones por supuestamente realizar una “incorrecta valoración de los elementos”.

Sin embargo, la decisión de la los magistrados de la Tercera Sala Penal de Apelaciones fue firme: “Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Vladimir Cerrón Rojas contra la resolución N°. 6, de 04 de diciembre del 2025, que resolvió declarar infundada la solicitud de variación de presión preventiva por comparecencia (…). Confirmar la resolución en todos sus extremos”.

¿Con quiénes postula Vladimir Cerrón?

En la actualidad, Vladimir Cerrón Rojas es el candidato presidencial a las elecciones generales 2026 por su partido Perú Libre, pese a sus investigaciones. En su vicepresidencia está el congresista Flavio Cruz Mamani y en la segunda vicepresidencia, su madre, Bertha Rojas López.

Recordemos que el líder del Perú Libre y exgobernador de Junín se halla prófugo de la justicia y en clandestinidad desde octubre de 2023, luego de que una sentencia dictase su prisión, aunque fue disuelta. No obstante, la prisión preventiva que se le ratifica hoy proviene de un caso abierto en diciembre de 2023, que en principio pedía 36 meses de prisión preventiva, pero luego fue reducida a 24 meses en enero de 2024.

