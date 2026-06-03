Roberto Sánchez exige a la MML que le conceda permiso para su cierre de campaña en Centro de Lima

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ante el rechazo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sobre su pedido para cerrar su campaña política en el Centro Histórico, denunció una falta de “igualdad de condiciones democráticas” a pocos días de las elecciones en la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori.

“En una elección nacional, las autoridades deben garantizar que todas las opciones puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden, la seguridad y la ley”, se lee en la carta del también congresista Sánchez.

Por su parte, la MML detalló que el rechazo de la solicitud de Sánchez se debe a que actualmente el gobierno municipal ha declarado el Centro de Lima como una zona intangible.

“En relación a la solicitud de la agrupación política Juntos por el Perú, para la realización de un mitin político (…) programado para el 4 de junio en el Paseo de los Héroes Navales, la MML precisa que dicho espacio se encuentra comprendido dentro del ámbito del Centro Histórico de Lima, por lo que le resultan plenamente aplicables las restricciones antes señaladas”, se lee en el comunicado de la MML.

En este contexto, Sánchez exigió al alcalde de Lima revisar nuevamente su pedido “con sentido democrático” con el fin de terminar su campaña política en la capital.

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