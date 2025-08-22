Wilfredo Pedraza sobre traslado de Martín Vizcarra al penal Ancón II: “No lo encuentro lógico”

En entrevista con Latina Noticias, el exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, se pronunció sobre la decisión del Instituto Nacional Penitenciario de clasificar a Martín Vizcarra al Establecimiento Penitenciario Ancón II.

Según refiere la institución, en el comunicado emitido a través de sus plataformas digitales, el ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica.

“No existe ningún criterio, por las mismas razones por las cuales está yendo a Ancón II tendría que permanecer en el penal de Barbadillo. Este razonamiento no lo encuentro lógico, me parece extraña la decisión y mi impresión es que una nulidad de esta naturaleza estaba diseñada ya para ese destino”, expresó el también exministro del Interior.

Para Pedraza, si la Junta Técnica de Clasificación anterior se equivocó, lo razonable era que la administración la anule, emita una nueva, pero ratifique su destino en el penal de Barbadillo por razones de seguridad. En ese sentido, calificó la decisión del INPE como “incomprensible”.

Asimismo, aprovechó en pronunciarse sobre las responsabilidades dentro del organismo, señalando que en esta situación están “sacrificando” al director regional del Instituto Nacional Penitenciario porque la clasificación de un expresidente no es un tema que pase intrascendente y sin conocimiento del Consejo Penitenciario.

Según su experiencia, la decisión expuesta cuenta con otros factores, no necesariamente aspectos de corte técnico expresados a través del comunicado.

“La resolución directoral se explica porque el cambio es dentro de la región. Administrativamente es correcto, pero no hay que ser cándido. Esta decisión responde a una situación distinta a criterios técnicos”, agregó.

El expresidente de la República sería trasladado en las próximas horas al nuevo centro puesto que, según Pedraza, emitida la resolución, el traslado es inminente.

VIDEO RECOMENDADO