Ya no es más prófugo: Tribunal Constitucional anula prisión preventiva contra Vladimir Cerrón

Luego de un proceso “express” de Habeas Corpus que duró menos de medio año en el Tribunal Constitucional (TC) y de escapar de la justicia desde 2023, Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre, queda oficialmente libre de la prisión preventiva impuesta por una investigación fiscal que lo acusa de organización criminal y lavado de activos.

Según la decisión de los magistrados presentada en 96 páginas, se ha ordenado la nulidad de la resolución que declara infundada el pedido de una medida menos gravosa (comparecencia) del 2025, debido a que se habría vulnerado la libertad personal de Cerrón al poner como base que, tras dos condenas anuladas, había un mayor peligro de fuga.

“En tal sentido, corresponde en el presente caso anular no solo las resoluciones denegatorias de variación, sino del propio mandato de prisión preventiva”, indica el TC que ya no cuenta con la magistrada Luz Pacheco, quien renunció tras el escándalo de un procedimiento de Habeas Corpus en tan solo un mes.

El abogado constitucionalista, Luis Lama Puccio, explicó para Latina Noticias que los magistrados se basaron en el principio de igualdad ante la ley por parte de su defensa, que solicitó una medida menos gravosa, la cual fue rechazada.

Por otro lado, Cerrón publico un texto con una foto de él posándo a la cámara con la barbilla tomada de una mano, vestido de terno y camisa blanca, con la siguiente declaración: “El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbietrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefaso en estas elecciones generales contra la izquierda socialista”.

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