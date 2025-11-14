Alerta en TikTok: así opera la nueva estafa que combina romance y falsas inversiones en criptomonedas

Una peligrosa modalidad de fraude está creciendo en TikTok y otras redes sociales: se trata de la estafa del “romance”, una técnica en la que delincuentes se hacen pasar por personas amables, cariñosas y exitosas para ganarse la confianza de sus víctimas y luego convencerlas de invertir en criptomonedas a través de plataformas falsas.

El caso más reciente es el de Carlos, un emprendedor que fue contactado por una supuesta joven tailandesa llamada “Rosy Shen”, quien inició la conversación con preguntas inocentes, pero poco a poco lo perfiló para saber cuánto dinero podía invertir.

Tras semanas de mensajes, la estafadora afirmó ser una experta en criptomonedas y le enseñó a operar pequeñas inversiones en una plataforma legal para generar confianza. El engaño se concretó cuando lo convenció de trasladar su dinero a AIBOT, una web fraudulenta donde simuló tener ganancias hasta que, al intentar retirarlas, su cuenta fue bloqueada y le exigieron más depósitos, para luego desaparecer.

Ante este tipo de estafas, los especialistas recomiendan no compartir información personal o financiera con desconocidos, verificar la autenticidad de perfiles que aparentan vidas de lujo y revisar con cuidado la legalidad de cualquier plataforma de inversión.

