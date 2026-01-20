Año Escolar 2026: estos son los pagos permitidos en colegios privados

Con el inicio del Año Escolar 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó a las familias peruanas cuáles son los cobros permitidos y cuáles están prohibidos en los colegios privados del país.

De acuerdo con la normativa vigente, las instituciones educativas privadas solo pueden exigir tres conceptos:

Cuota de ingreso, que se paga una sola vez y únicamente para estudiantes nuevos.

Matrícula, cuyo monto no debe superar el valor de una pensión mensual.

Pensión mensual, la cual no puede cobrarse por adelantado.

Cualquier otro pago adicional, como bingos, rifas, colectas o cuotas “voluntarias”, está prohibido y es considerado ilegal.

INDECOPI SUPERVISARÁ 500 COLEGIOS PRIVADOS A NIVEL NACIONAL

A través de un videopodcast institucional, la directora de Fiscalización de Indecopi, Milagros Pozo, informó que este año se tiene prevista la supervisión de aproximadamente 500 colegios privados a nivel nacional, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas vigentes.

Asimismo, recordó que los colegios deben informar con al menos 30 días de anticipación, tanto antes de finalizar el año escolar como antes del inicio del proceso de matrícula, sobre posibles cambios en los montos de pensión y matrícula.

¿PUEDEN NEGAR LA MATRÍCULA POR DEUDAS?

Indecopi precisó que una institución educativa solo puede negar la matrícula de un estudiante por deudas si esta condición está expresamente contemplada en el contrato firmado durante la matrícula del año anterior.

CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR 2026

El Ministerio de Educación estableció, mediante la Resolución Ministerial N.° 501-2025, que en los colegios públicos y privados las clases del Año Escolar 2026 iniciarán el lunes 16 de marzo y culminarán el viernes 18 de diciembre.

El ciclo académico estará organizado en 36 semanas netas de clases, distribuidas en cuatro bloques principales, intercalados con ocho semanas de gestión institucional. Durante estos periodos, los docentes realizarán labores administrativas, planificación pedagógica y procesos de capacitación, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa.

Tras el cierre del Año Escolar 2025, los estudiantes acceden a un receso vacacional cercano a los dos meses, mientras que los docentes continúan con actividades de gestión y preparación académica hasta el 31 de diciembre.

