Aprueban nuevo bono de 500 soles: mira quiénes podrán cobrarlo

El Gobierno aprobó la novena convocatoria del 2026 para la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de 500 soles. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 103-2026-Vivienda, publicada en el diario oficial El Peruano el sábado 28 de marzo.

En esta convocatoria se contempla la entrega de 131 bonos a igual número de beneficiarios en distritos de las regiones Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, zonas que se encuentran bajo Estado de Emergencia tras los daños ocasionados por las precipitaciones pluviales.

Frente a este contexto, ¿quiénes podrán acceder a este importante bono? y, sobre todo, ¿a partir de cuándo lo recibirán? En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles sobre este tema.

¿QUIÉNES COBRARÁN EL NUEVO BONO DE 500 SOLES?

El bono está dirigido a familias damnificadas que no cuenten con otra casa distinta a la afectada y que alquilen un inmueble ubicado en el mismo departamento declarado en emergencia. El monto es de 500 soles mensuales y se otorga por un plazo máximo de hasta dos años.

Los potenciales beneficiarios deberán presentar su solicitud y documentación ante su municipalidad distrital dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación de la resolución ministerial, es decir, hasta el lunes 21 de abril.

Puedes ver la resolución ministerial aquí y la lista de potenciales beneficiarios aquí.

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