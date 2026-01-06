Bono de escolaridad 2026: cuándo se paga y quiénes lo recibirán

El bono de escolaridad 2026 es uno de los beneficios económicos más esperados por los trabajadores del sector público, ya que permite afrontar los gastos del inicio del año escolar. Este apoyo está contemplado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y será abonado durante en enero.

Además, no estará sujeta a descuentos por cargas sociales, fondos especiales de retiro ni aportes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), y tampoco será considerada para el cálculo de aumentos salariales, bonificaciones, beneficios o pensiones.

¿CUÁNDO SE PAGA EL BONO DE ESCOLARIDAD 2026?

El pago del bono de 400 soles se realizará en enero de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido para los trabajadores públicos, el cual se divide por sectores.

Sin embargo, en el caso de los docentes contratados y auxiliares de educación bajo la Ley de Reforma Magisterial, el depósito del bono de escolaridad se efectuará en el mes de junio, manteniendo el monto mencionado arriba.

Según el calendario oficial, los pagos en enero se efectuarán entre el 21 y el 26 de enero, abarcando sectores como Educación, Salud, Interior, Justicia, Economía, Transportes, entre otros organismos del Estado.

El bono de escolaridad representa un respaldo económico clave para miles de servidores públicos. Se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales de sus entidades y del Ministerio de Economía y Finanzas.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Lucy Avilés aquí: