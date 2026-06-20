Cinco universidades peruanas entre las 100 mejores de Latinoamérica, según nuevo ranking QS

La educación superior en el Perú sigue siendo fundamental para miles de jóvenes que buscan ser profesionales. Si bien hay una variedad de universidades que ofrecen distintas carreras, ahora cinco casas de estudios han logrado ubicarse entre las 100 mejores de Latinoamérica.

Y es que en la nueva edición del QS World University Rankings 2027: Latin America and The Caribbean, elaborada por la consultora británica QS Quacquarelli Symonds, cinco universidades peruanas se ubican en el top 100.

Cabe apuntar que el QS World University Rankings analiza miles de universidades de todo el mundo bajo diversos indicadores, por ejemplo, su reputación académica, su reputación entre empleadores, las citas científicas por docente, la experiencia de aprendizaje, el impacto de sus investigaciones, etc.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES UNIVERSIDADES PERUANAS DENTRO DELATINOAMÉRICA?

Según el ranking, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es una de las cuatro que se ubican en el top 100 regional, pues está en el puesto 10 de Latinoamérica. Asimismo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se localiza en la ubicación 47 del ranking.

Las otras universidades peruanas que forman parte del ranking QS son la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en el puesto 65, la Universidad Científica del Sur en la ubicación 79 y la Universidad de Lima en el puesto 82. Luego del puesto 100, una última casa de estudios figura en el ranking: la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Lamentablemente, quedaron fuera del rankig 2027 otras que sí estuvieron el año pasado después de la posición cien. Se trata de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad de Piura.

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