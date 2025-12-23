Estos son los mejores tips para aderezar el pavo de Navidad

En esta nota de Latina Noticias, te daremos los mejores tips para saber cómo sazonar el pavo y sobre todo, cómo se debe hornear el pavo. En primer lugar, se recomienda que el pavo se descongele naturalmente y evitar ponerle agua tibia para acelerar su descongelamiento.

INGREDIENTES DEL ADEREZO – PAVO FRUTADO

Aromatizar con jugo de naranja

Gaseosa oscura

Salsa de soya o sillao

Miel de abeja

Canela china

Un poco de ajo

Mostaza

Trozos de piña en la bandeja

Sal

Se recomienda que la fuente del pavo debe ser ‘sellada’ con papel aluminio para que la cocción sea pareja. Asimismo, el tiempo dentro del horno debe ser de dos horas aproximadamente a 180-200 grados. Luego de ello, se pide que se quite el papel aluminio para echar mantequilla para de ahí, meter al fuego directo (sin aluminio) a 200 o 220 grados.

INGREDIENTES PARA LA ENSALADA NAVIDEÑA

Para tener una ensalada navideña de frutas, Vílchez dio los ingredientes de una. Además, recomendó que la mayonesa no debería contener aceite para que no sea tan pesada y lo ideal es hacer o adquirir una a base de yogurt griego.

Papa

Piña

Mango

Mayonesa a base de yogurt griego

QUÉ NO HACER EN LA PREPARACIÓN DEL PAVO

Según las recomendaciones, no es bueno inyectarle nada al pavo. Además, tampoco se debe colocar demasiada temperatura al horno, ni descongelar el pavo echándole agua caliente.

