Estos son los mejores tips para aderezar el pavo de Navidad
A pocas horas de la Navidad, millones de familias peruanas se alistan para preparar la cena, pues con la llegada de la familia a casa, las personas tratan de mostrar su mejor sazón en la cocina, sin embargo, a veces el aderezo u horno, juegan una mala pasada y es por no saber hacer lo correcto.
En esta nota de Latina Noticias, te daremos los mejores tips para saber cómo sazonar el pavo y sobre todo, cómo se debe hornear el pavo. En primer lugar, se recomienda que el pavo se descongele naturalmente y evitar ponerle agua tibia para acelerar su descongelamiento.
INGREDIENTES DEL ADEREZO – PAVO FRUTADO
- Aromatizar con jugo de naranja
- Gaseosa oscura
- Salsa de soya o sillao
- Miel de abeja
- Canela china
- Un poco de ajo
- Mostaza
- Trozos de piña en la bandeja
- Sal
Se recomienda que la fuente del pavo debe ser ‘sellada’ con papel aluminio para que la cocción sea pareja. Asimismo, el tiempo dentro del horno debe ser de dos horas aproximadamente a 180-200 grados. Luego de ello, se pide que se quite el papel aluminio para echar mantequilla para de ahí, meter al fuego directo (sin aluminio) a 200 o 220 grados.
INGREDIENTES PARA LA ENSALADA NAVIDEÑA
Para tener una ensalada navideña de frutas, Vílchez dio los ingredientes de una. Además, recomendó que la mayonesa no debería contener aceite para que no sea tan pesada y lo ideal es hacer o adquirir una a base de yogurt griego.
- Papa
- Piña
- Mango
- Mayonesa a base de yogurt griego
QUÉ NO HACER EN LA PREPARACIÓN DEL PAVO
Según las recomendaciones, no es bueno inyectarle nada al pavo. Además, tampoco se debe colocar demasiada temperatura al horno, ni descongelar el pavo echándole agua caliente.