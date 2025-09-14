Corte de agua hoy, 14 de septiembre: horarios y distritos afectados por Sedapal

La empresa que brinda el servicio de agua potable en Lima, Sedapal, comunica sobre los cortes del servicio. Revisa la información de última hora en Sedapal hoy, domingo 14 de septiembre, a través de sus canales oficiales.

Ten en cuenta que suele haber cortes del servicio en determinados puntos de la capital, algunos de ellos son programados y otros son imprevistos. En la siguiente nota de Latina Noticias te informamos dónde y a qué hora hay cortes de agua .

CORTE DE AGUA HOY, DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Consulta sobre los cortes de agua en cada distrito en el siguiente link de Sedapal o en este otro link.

CUÁNDO SE CREÓ SEDAPAL

Sedapal es la empresa estatal de agua potable y alcantarillado de Perú. Se encarga de brindar servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a millones de personas en la capital del país, Lima, y sus alrededores. Fue fundada en 1962 y es una de las empresas más importantes de Perú.

CÓMO VER EL NÚMERO DE SUMINISTRO DE SEDAPAL

Hay varias formas de encontrar tu número de suministros de Sedapal.

En tu recibo de agua. El número de suministros de Sedapal se encuentra en la parte superior derecha de tu recibo de agua.

se encuentra en la parte superior derecha de tu recibo de agua. En tu medidor de agua. El número de suministros de Sedapal también se encuentra en tu medidor de agua.

En el sitio web. Encontrarás tu número de suministros de Sedapal en el sitio web de Sedapal. Ingresa tu dirección en el campo de búsqueda y el sitio web te mostrará tu número de suministro.

Llamando a Sedapal. Puedes comunicarte para solicitar tu número de suministros o simplemente, proporciona tu nombre y dirección al representante de servicio al cliente y ellos te lo brindarán.

Una vez que tengas tu número de suministro, puedes usarlo para realizar una variedad de tareas, como pagar tu factura de agua, reportar una fuga y programar una cita con un plomero.

CÓMO VEO MI RECIBO DE SEDAPAL

Hay varias formas de ver tu recibo de Sedapal.

En línea: Puedes ver tu recibo de Sedapal en línea en el sitio web de Sedapal. Para hacerlo, simplemente ingresa tu número de servicio y tu contraseña.

en línea en el sitio web de Sedapal. Para hacerlo, simplemente ingresa tu número de servicio y tu contraseña. Por correo: Sedapal enviará tu recibo por correo a tu dirección cada mes.

En la oficina de Sedapal: Puedes visitar la oficina de Sedapal más cercana y solicitar una copia de tu recibo.

Si no puedes encontrar tu recibo, puedes contactarte con Sedapal al 317-8000 para solicitar una copia.

QUÉ FUNCIONES CUMPLE SEDAPAL

