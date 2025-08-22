Corte de agua hoy, 22 de agosto: horarios y distritos afectados por Sedapal

La empresa que brinda el servicio de agua potable en Lima, Sedapal, comunica sobre los cortes del servicio. Revisa la información de última hora en Sedapal hoy, viernes 22 de agosto, a través de sus canales oficiales.

Ten en cuenta que suele haber cortes del servicio en determinados puntos de la capital, algunos de ellos son programados y otros son imprevistos. En la siguiente nota de Latina Noticias te informamos dónde y a qué hora hay cortes de agua.