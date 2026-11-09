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Corte de agua hoy, 9 de noviembre: horarios y distritos afectados sin el servicio de Sedapal

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Corte de agua hoy, 9 de noviembre: horarios y distritos afectados sin el servicio de Sedapal
ybances@latina.pe
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La empresa que brinda el servicio de agua potable en LimaSedapal, comunica sobre los cortes del servicio. Revisa la información de última hora en Sedapal hoy, lunes  9 de noviembre, a través de sus canales oficiales.

Ten en cuenta que suele haber cortes del servicio en determinados puntos de la capital, algunos de ellos son programados y otros son imprevistos. En la siguiente nota de Latina Noticias te informamos dónde y a qué hora hay cortes de agua.

CORTE DE AGUA HOY, LUNES 9 DE NOVIEMBRE

Consulta sobre los cortes de agua en cada distrito en el siguiente link de Sedapal. También puedes informarte por sus canales de Messenger y WhatsApp.

CUÁNDO SE CREÓ SEDAPAL

Sedapal es la empresa estatal de agua potable y alcantarillado de Perú. Se encarga de brindar servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a millones de personas en la capital del país, Lima, y sus alrededores. Fue fundada en 1962 y es una de las empresas más importantes de Perú.

CÓMO VER EL NÚMERO DE SUMINISTRO DE SEDAPAL

  • Hay varias formas de encontrar tu número de suministros de Sedapal.
  • En tu recibo de agua. El número de suministros de Sedapal se encuentra en la parte superior derecha de tu recibo de agua.
  • En tu medidor de agua. El número de suministros de Sedapal también se encuentra en tu medidor de agua.
  • En el sitio web. Encontrarás tu número de suministros de Sedapal en el sitio web de Sedapal. Ingresa tu dirección en el campo de búsqueda y el sitio web te mostrará tu número de suministro.
  • Llamando a Sedapal. Puedes comunicarte para solicitar tu número de suministros o simplemente, proporciona tu nombre y dirección al representante de servicio al cliente y ellos te lo brindarán.
  • Una vez que tengas tu número de suministro, puedes usarlo para realizar una variedad de tareas, como pagar tu factura de agua, reportar una fuga y programar una cita con un plomero.

CÓMO VEO MI RECIBO DE SEDAPAL

Hay varias formas de ver tu recibo de Sedapal.

  • En línea: Puedes ver tu recibo de Sedapal en línea en el sitio web de Sedapal. Para hacerlo, simplemente ingresa tu número de servicio y tu contraseña.
  • Por correo: Sedapal enviará tu recibo por correo a tu dirección cada mes.
  • En la oficina de Sedapal: Puedes visitar la oficina de Sedapal más cercana y solicitar una copia de tu recibo.

Si no puedes encontrar tu recibo, puedes contactarte con Sedapal al 317-8000 para solicitar una copia.

QUÉ FUNCIONES CUMPLE SEDAPAL

Las funciones de Sedapal son las siguientes:

  • Brindar servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a los ciudadanos de Lima y sus alrededores.
  • Construir y mantener la infraestructura de agua potable y alcantarillado.
  • Operar y mantener las plantas de tratamiento de aguas residuales.
  • Recolectar y tratar las aguas residuales.
  • Educar a los ciudadanos sobre el uso eficiente del agua.
  • Proteger el medio ambiente.

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