¿Cuándo pagan las utilidades 2026? Conoce el cronograma oficial

El pago de utilidades 2026 es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores del sector privado en el país. Este derecho permite a los empleados participar de las ganancias obtenidas por las empresas durante el ejercicio fiscal anterior.

Cada año, el cronograma de pago depende directamente de los plazos fijados para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta ante la Sunat. Por ello, las fechas no son iguales para todas las empresas y varían según el último dígito del RUC.

Para el ejercicio fiscal 2025, cuyas utilidades se pagan en 2026, las empresas deberán distribuir este beneficio dentro del plazo legal una vez vencida su declaración anual, evitando sanciones y reclamos laborales.

¿QUIÉNES COBRAN LAS UTILIDADES 2026 Y CUÁNDO?

Las utilidades deben pagarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha límite de presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta.

En ese sentido, el pago se realizará, por lo general, entre finales de marzo, abril e inicios de mayo de 2026, dependiendo del cronograma oficial de la Sunat y del RUC de cada empresa.

Tienen derecho a recibir utilidades los trabajadores del sector privado que hayan laborado durante el 2025 en empresas que generen rentas de tercera categoría y cuenten con más de 20 trabajadores en planilla.

El beneficio alcanza a empleados con contrato indefinido, a plazo fijo y a tiempo parcial, incluso si ya no laboran en la empresa al momento del pago.

