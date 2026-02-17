¿Cuánto está el dólar HOY? Precio, compra y venta para este martes 17 de febrero

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL DÓLAR HOY, 17 DE FEBRERO DEL 2026?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el dólar se cotizó para hoy, martes 17 de febrero, en S/ 3.344 para la compra y S/ 3.356 para la venta.

DÓLAR EN PERÚ: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y VENTA?

El precio de compra del dólar hace referencia al monto que el comprador está dispuesto a desembolsar para adquirir un dólar. En otras palabras, indica cuánta moneda nacional (por ejemplo, soles, pesos, euros, yenes, etc.) es necesaria para obtener un dólar.

¿DÓNDE PUEDO VER EL PRECIO DEL DÓLAR EN PERÚ?

Además de la SUNAT, diversas entidades en Perú proporcionan información sobre el precio del dólar, entre ellas:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Banco de la Nación (BN).

Estas instituciones son fuentes confiables donde se puede consultar y seguir la cotización actualizada del dólar, lo que resulta fundamental para comprender la dinámica económica del país y tomar decisiones informadas en el ámbito financiero.

VIDEO RECOMENDADO