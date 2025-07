Declaran el 24 y 25 de julio como días no laborables: revisa quiénes tendrán días libres

Para el disfrute de una gran cantidad de personas, el jueves 24 y el viernes 25 de julio serán días no laborables en una zona de nuestro país. Por ello, esas fechas constituyen una gran oportunidad para que muchos trabajadores del lugar puedan pasar tiempo libre al lado de sus familiares y/o amigos.

Por si fuera poco, el jueves 24 y el viernes 25 de julio se sumarán al sábado 26, domingo 27, lunes 28 y martes 29 de julio, como días para poder descansar. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de trabajadores formales descansan sábados y domingos, y que el 28 y 29 de julio son feriados nacionales por las Fiestas Patrias del Perú.

En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce quiénes tendrán la posibilidad de descansar en dichas fechas. Es importante mencionar que estos días no laborables están sujeto a recuperación de horas.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 24 y 25 DE JULIO?

El jueves 24 y el viernes 25 de julio será días no laborables en la provincia de La Convención, en la región Cusco, con motivo de la celebración del ‘168 aniversario de

creación política de la provincia de La Convención‘.

La medida tiene carácter de ‘recuperable’ para los trabajadores del sector público (sujeto a recuperación de horas) y ‘facultativo’ para el sector privado (queda a criterio del empleador otorgar o no el día libre a sus trabajadores).

La fecha está respaldada por la Ordenanza Municipal N° 003-2021-MPLC, aprobado el 1 de febrero del 2021 por la Municipalidad Provincial La Convención, que “declara a nivel de

toda la provincia de La Convención y su capital Quillabamba días no laborables los 24 y 25 de julio y los 28 y 29 de noviembre de cada año”.

Asimismo, la mencionada ordenanza exhorta “a las municipalidades distritales, instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones sociales y pueblo en general su participación activa en los desfiles cívico – patrióticos, pasacalles y ferias programados por la Comisión Municipal de Festejos y Alcaldía”.

Cabe destacar que, con respecto a los días no laborables, los gobiernos locales pueden establecer estas fechas para conmemorar eventos particulares, los cuales pueden ser históricos, religiosos o culturales. No obstante, será necesario que se recuperen las horas no trabajadas.

VIDEO RECOMENDADO