Elecciones 2026: ¿cuál será el horario del transporte público en Lima y Callao el 12 de abril?

El transporte público en Lima Metropolitana y Callao operará con un horario especial desde las 5:00 a. m. este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026, informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La medida busca facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus centros de votación desde las primeras horas del día y asegurar la continuidad del servicio durante toda la jornada electoral.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, precisó que el sistema funcionará con un esquema similar al de un día laborable, a diferencia de los domingos habituales, cuando el servicio suele iniciar entre las 6:00 y 6:30 a. m.

“Trabajaremos como en un día hábil, no como un domingo regular. El servicio comenzará desde las 5:00 a. m. para garantizar la continuidad operativa y facilitar el traslado de los ciudadanos”, señaló el funcionario.

HORARIO DEL TRANSPORTE DURANTE ELECCIONES

Los principales sistemas de transporte operarán con horarios similares a los de un día de semana:

Metropolitano, alimentadores y corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

de Línea 1 del Metro de Lima: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

de Línea 2 del Metro de Lima: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

de AeroDirecto: servicio continuo durante las 24 horas

Finalmente, Hernández indicó que se han establecido turnos especiales para los conductores, a fin de que puedan ejercer su derecho al voto sin afectar la operatividad del sistema de transporte.

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