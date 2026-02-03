Elecciones 2026: ¿Cuánto es la multa por no votar en los comicios de abril?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los montos de las multas que se aplicarán a los electores que no acudan a votar o se resistan a ser miembros de mesa a pesar de haber salido sorteados durante los comicios de abril.

Según el máximo organismo electoral, hay tres tipos de multas para los que no vayan a votar y los montos se fijan tomando en cuenta la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de este año, que asciende a S/ 5,500.

Así, el JNE informó que en los distritos considerados de “pobreza extrema” el monto de la multa equivale al 0.5% de una UIT, es decir, S/ 27.50.

En tanto, en los distritos catalogados como de “pobreza no extrema”, la penalidad por no ir a sufragar asciende al 1% de una UIT, es decir, S/ 55.00.

Finalmente, en las jurisdicciones consideradas como “no pobres”, la multa equivale al 2% de una UIT, es decir, S/ 110.00.

MULTA POR NO CUMPLIR COMO MIEMBRO DE MESA

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también dio a conocer el monto de la multa que se impondrá a los ciudadanos que no cumplan con asumir como miembros de mesa. En este caso, la penalidad asciende al 5% de una UIT, es decir, S/ 275.00.

Como se recuerda, el domingo 12 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2026 para elegir al Presidente de la República, a dos vicepresidentes, a 130 diputados y 60 senadores del Congreso bicameral, además de cinco integrantes del Parlamento Andino.

VIDEO RECOMENDADO