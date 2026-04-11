Elecciones 2026: ¿pueden obligarte a ser miembro de mesa si faltan integrantes?

Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas este domingo 12 de abril para participar en las Elecciones 2026. Desde las 7 a. m., se instalarán más de 92 mil mesas de sufragio a nivel nacional, con la participación de titulares y suplentes designados por la ONPE.

Para evitar retrasos, la entidad duplicó el número de miembros suplentes. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre qué ocurre si una mesa no logra instalarse por la ausencia de sus integrantes y si los ciudadanos en la fila pueden ser llamados a cumplir ese rol.

¿PUEDEN OBLIGARTE A SER MIEMBRO DE MESA SI FALTAN INTEGRANTES?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, si no se completa la mesa, los electores que se encuentren en la fila pueden ser designados como miembros de mesa. Además, no pueden negarse a asumir esta función, ya que la norma establece sanciones para quienes se rehúsen.

En caso de negativa, se aplica una multa de S/275 y, de ser necesario, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las autoridades para garantizar el desarrollo del proceso electoral.