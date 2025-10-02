Embajada de EE. UU. en Perú continuará operaciones pese a recorte presupuestario

La Embajada de Estados Unidos en Perú anunció que continuará atendiendo con normalidad en materia de visas y pasaportes, a pesar de que el gobierno norteamericano atraviesa un periodo de interrupción presupuestaria. De esta forma, se asegura que los trámites consulares no se verán afectados por el recorte.

El Departamento de Estado informó que los servicios de visa de no inmigrante, renovación de documentos y atención de emergencias para ciudadanos estadounidenses seguirán en marcha “según lo permita la situación”. Estas funciones han sido priorizadas frente a otras actividades administrativas que sí se verán limitadas.

Entre las restricciones anunciadas, se incluye la posible falta de actualización en las redes sociales oficiales de la embajada. Sin embargo, en caso de emergencias o comunicaciones de seguridad, se garantizará la difusión inmediata de la información a través de esos canales.

Además, el portal https://travel.state.gov continuará disponible para que los usuarios revisen los requisitos, el estado de los trámites y las notificaciones más recientes sobre el funcionamiento consular.

Junto con estas disposiciones, desde el 1 de octubre entró en vigor un cambio importante: todos los solicitantes de visas, incluidos niños menores de 14 años y adultos mayores de 79, deberán pasar por una entrevista presencial con un funcionario consular. Con esto se elimina la exención automática que antes beneficiaba a dichos grupos.

Finalmente, la misión diplomática recomendó a los ciudadanos mantenerse informados solo a través de sus plataformas oficiales y del Departamento de Estado, evitando rumores o fuentes no verificadas. Allí se publicarán las futuras actualizaciones sobre tarifas, requisitos y procedimientos de visa.